La Bolsa de Tel Aviv cae y el séquel se debilita ante la incertidumbre tras las elecciones

Guardar

Jerusalén, 28 oct (EFE).- La Bolsa de Tel Aviv abrió este miércoles con fuertes caídas y el séquel se depreció frente al dólar y el euro ante la incertidumbre tras los resultados provisionales de las elecciones de ayer martes en Israel, que no otorgan una mayoría clara a ninguno de los dos bloques, según los medios israelíes.

Hacia las 10:25 hora local (8:25 GMT), el TA-35, el índice de referencia de la Bolsa de Tel Aviv que agrupa a las 35 mayores empresas por capitalización, cedía un 1,7 %, mientras que el TA-125, que recoge las 125 mayores, caía un 2,1 %, según el diario digital Ynet.

PUBLICIDAD

El mayor desplome lo registraba el TA-90, que reúne a las 90 empresas medianas que completan el TA-125, con una caída del 3,5 %, informaba el digital Times of Israel.

Las caídas se concentraban en los sectores financiero e inmobiliario: el índice de aseguradoras retrocedía un 3,78 %, el financiero un 3,40 %, el inmobiliario un 3,66 % y el bancario un 2,92 %, añadía Ynet.

El lunes, en la víspera de los comicios, la Bolsa había subido casi un 2 %.

Con el 72,4 % de los votos escrutados, el Likud de Netanyahu lidera el recuento con 27 escaños y su bloque suma 54, frente a los 48 del bloque opositor encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, según los datos de la Comisión Electoral Central y los cálculos de los principales medios israelíes.

PUBLICIDAD

Ninguno de los dos alcanzaría por ahora la mayoría de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) necesaria para gobernar, mientras que los partidos árabes, que quedan fuera de ambos bloques, sumarían 18 asientos: unos 12 la izquierdista Lista Conjunta y 6 la islamista Raam.EFE