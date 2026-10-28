Agencias

Acompañan un cayuco con 139 migrantes, entre ellos 9 menores, en aguas próximas a El Hierro

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Salvamento Marítimo ha acompañado, a última hora de la tarde de este martes, un cayuco con 139 migrantes, entre ellos nueve menores, cuando se encontraban a unos 18,5 kilómetros al sur de El Hierro, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue avistada por la Guardia Civil, que alertó al Centro de Coordinación de Tenerife, desde donde se movilizó a la salvamar Navia, que localizó el cayuco y lo acompañó hasta La Resinga.

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Una vez en el muelle, el dispositivo sanitario en la zona, compuesta por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja asistió a los migrantes, precisando tres de ellos traslado a un centro hospitalario.

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