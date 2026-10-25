Vucic reconoce su derrota en las elecciones anticipadas serbias de este domingo

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El expresidente serbio y candidato a primer ministro en las elecciones de este domingo en Serbia, Alaksandar Vucic, ha reconocido su derrota en la votación de su Partido Progresista Serbio (SNS).

"No tenemos los resultados definitivos. Muchos se sorprenderán y comprenderéis lo mucho que algunos han mentido. Os quiero informar que según una muestra estratificada está claro que hemos perdido estas elecciones", ha explicado Vucic desde la sede de su formación, según recoge la prensa serbia.

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Vucic ha explicado que "la lista de los estudiantes ha ganado y tendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros en torno a 105". "Nadie más ha conseguido representación... Bueno, los húngaros de la Vojvodina tienen tres escaños y los albaneses, quiero decir el SDA", ha añadido.

En cualquier caso ha advertido de que "vamos a luchar". "Sé que es un momento difícil para muchos (...). Algunos nos abandonarán, pero nuestra estructura es muy sólida. Hemos aprendido de la oposición, así que no os enfadéis", ha apelado.

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Vucic ha señalado que este resultado es consecuencia de la "revolución" que han puesto en marcha con "apoyo de países extranjeros". "Les felicito aunque solo sean los perpetradores de un trabajo sucio que otros han diseñado", ha señalado antes de augurar que se aprobarán sanciones contra Rusia en marzo o abril. "Felicito a Natasa Kandic. Su política ha vencido", ha remachado en referencia a una de las activistas que promovió la ruptura de Yugoslavia.