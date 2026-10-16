El Casademont Zaragoza asegura que Aday Mara tiene contrato en vigor para esta temporada

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Redacción Deportes, 16 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza negó este viernes haber recibido la solicitud del pase internacional por parte de la NBA por el jugador Aday Mara, el cual aún posee contrato en vigor con la entidad aragonesa para la temporada 2026/2027, según informó en un comunicado.

"El club comunica en relación con el transfer internacional de Aday Mara, cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a la FEB y a la FIBA como organismos competentes, y a la NBA como organismo receptor, que no ha recibido solicitud alguna y que, en caso de hacerlo, el Club se opondrá formalmente a la concesión del transfer, al tener el jugador contrato en vigor para la disputa de la temporada 2026/2027 con Basket Zaragoza 2002 SAD", dijo.

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Tal y como asegura la entidad maña, esta circunstancia ya fue puesta en conocimiento de FEB, FIBA, NBA y Oklahoma City Thunder, actual club de Mara, después del Draft de la NBA celebrado el pasado junio.

En el mismo, dicen haber "reiterado" su petición ante estos organismos, por lo que la situación es sobradamente "conocida" por todas las partes implicadas.

El jugador, formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, decidió fichar por la liga universitaria estadounidense (NCAA) en agosto de 2023, tras comprometerse con la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles.

Allí jugó dos temporadas, antes de enrolarse en las filas de los Wolverines de la Universidad de Michigan, con los que ganó el título de la NCAA en 2026, convirtiéndose en el primer jugador español de la historia en lograrlo.

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Este verano decidió presentarse al Draft de la NBA y fue elegido en el puesto 12 de la primera ronda por los Oklahoma City Thunder, equipo campeón en 2025.

El pasado agosto debutó a las órdenes de Chus Mateo en la selección española absoluta, precisamente en Zaragoza, en las ventanas de clasificación ante Portugal.

El lío, según el Casademont Zaragoza, se remonta al verano de 2023, cuando el jugador se decantó por irse a la NCAA.

"La normativa FIBA no exige transfer internacional para jugar en la NCAA, que no la reconoce. Por eso, cuando el jugador se incorporó a UCLA (NCAA) en 2023, el club no condicionó su salida a la concesión de un transfer, sino que defendió sus derechos ante los tribunales. Eso no significa que esa salida extinguiera el contrato ni que el jugador quedara fuera del sistema FIBA".

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En aquel entonces, el Zaragoza comunicó la intención del jugador de "rescindir unilateralmente" su contrato por motivos que la propia entidad no "podía compartir", aunque llevó el caso a los tribunales.

El conflicto pone en duda el debut de Mara en la NBA, que comienza el nuevo curso el martes 20 de octubre.

El pívot jugó la pasada madrugada en el amistoso de prretemporada ante los Houston Rockets, donde su equipo cayó por 116-89, y aportó seis puntos y nueve rebotes.

"Basket Zaragoza desea a Aday Mara la mejor trayectoria posible en sus nuevos retos deportivos y mantiene intacta la vocación de continuar formando jugadores en su cantera. Al mismo tiempo, como entidad, el Club tiene la obligación de velar por sus derechos, por el cumplimiento de los contratos en vigor y por la defensa de los intereses de Basket Zaragoza, adoptando las medidas legales necesarias", finalizó el comunicado.

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