Postergan pruebas de carretera del mundial de patinaje por problemas con el asfalto

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Asunción, 15 oct (EFE).- Los organizadores de los Juegos Mundiales de Patinaje que se celebran en Asunción postergaron este jueves tres pruebas de carretera por el mal estado del asfalto expuestas por unas 20 delegaciones ante las caídas de varios participantes en la avenida Costanera, sector elegido para las competencias.

Sobre la calzada de esta arteria vial, que conecta a Asunción con ciudades del departamento Central, estaban previstas esta jornada las pruebas masculina y femenina de esprint de una vuelta, de 10.000 metros por puntos y de 15.000 metros eliminación en sus modalidades juvenil y adulto.

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Pero tras las múltiples caídas en los calentamientos, la organización postergó las competiciones después de la negativa de 20 países a correr bajo los riesgos del asfalto en mal estado y una curva del trazado demasiado cerrada para permitir los giros.

Cerca de las 14.00 horas locales (17.00 GMT), los organizadores reforzaban las vallas defensivas con colchones y revisaban el estado del asfalto.

EFE constató que el presidente de Federación Internacional de Deportes sobre Ruedas (World Skate), Sabatino Aracu, inspeccionó la carretera junto a otros dirigentes, entre ellos la vicepresidenta del Comité Olímpico de Paraguay (COP), Larissa Schaerer.

Fuentes de la organización dijeron a EFE que las pruebas "no están canceladas", sino "postergadas", y que se celebrará una reunión para coordinar la reanudación de las competencias.

"Desafortunadamente, la pavimentación y la puesta en marcha de la ruta no fue acorde a lo que esperábamos", dijo al medio local ABC TV el delegado de Colombia, país que domina en las pruebas de velocidad, Freddy Ortega.

También reveló que los atletas no pudieron practicar ni reconocer la carretera la noche del miércoles, porque las autoridades paraguayas daban los últimos retoques al asfalto de la Costanera de Asunción.

"Nos mandaron a descansar y a dormir al hotel dos días, porque ni siquiera podemos calentar ahí (en la Costanera), porque no tiene garantías", agregó.

En tanto que el velocista venezolano Christian Barros, que correrá los 100 metros, lamentó la postergación de las pruebas tras señalar que "afecta" negativamente la preparación de los atletas.

Barros, que llegó a Asunción por sus propios medios y con el apoyo monetario de patrocinadores privados, añadió que espera que las competencias finalmente se realicen.

En la Costanera de Asunción también están previstos los 100 metros y el maratón, prueba que cerrará los juegos el próximo domingo.

Tras 14 días de competencias, Italia domina el medallero con 55 preseas, 19 de ellas de oro, seguido de Colombia con 33 (17 oros) y Francia, que suma 34 medallas, 11 de ellas doradas. EFE

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