Feijóo promete una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la entrada de buques marroquíes que elevará a la UE

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves desde Bruselas que si gana promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha dicho, después elevará a la Comisión Europea.

"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", ha declarado a los medios en Bruselas, tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo.

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Ante sus colegas del PPE, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer esfuerzos para "ocultar lo que ha ocurrido" en la ciudad autónoma, tras la entrada masiva de unas 80.000 personas hace más de dos meses. "Hoy mismo lo ha vuelto a hacer, a la entrada del Consejo", ha censurado.

Por eso, se ha comprometido a investigar lo ocurrido en Ceuta y ha dicho que si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre va a promover una investigación para estudiar "todas y cada una de las cuestiones", incluida "la presencia de fragatas y patrulleras marroquíes en aguas españolas". "Y daremos cuenta a la Comisión del contenido de esa investigación", ha agregado.

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NUEVO MARCO EUROPEO DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS

El presidente del PP ha agradecido a las instituciones europeas el apoyo recibido y su defensa de la integridad territorial de España tras "la agresión" a la soberanía española el pasado 30 de julio y, "en consecuencia, la integridad territorial europea".

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"Y mis colegas también han entendido que esta crisis no está resuelta. Y no está resuelta porque hay más de 10.000 personas que de forma irregular han entrado en España y que siguen en España irregularmente", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que hay "tres ámbitos" en los que ha solicitado "corresponsabilidad". En primer lugar ha pedido que Ceuta y Melilla tengan presencia en las instituciones europeas como miembros permanentes del Comité de Regiones; y, a su vez, que la Unión Europea la tenga en la frontera de Ceuta y Melilla de manera permanente, con Frontex y Europol.

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Además, Feijóo se ha comprometido a utilizar el nuevo Marco Europeo de Respuesta de emergencias que promueve la Comisión Europea --que Ursula Von der Leyen se comprometió a que estuviera aprobado este año-- para garantizar el retorno de forma inmediata de quienes todavía permanecen en situación irregular en Ceuta y que ha cifrado en 10.000 personas.

"Yo me he comprometido a utilizar todos los recursos que me va a dar el marco europeo de respuesta a la emergencia para desalojar a las personas que de forma irregular continúan en territorio español", ha afirmado, para recalcar que "no está en juego solo la seguridad" de España sino "la seguridad de Europa" y, por tanto, Europa "tiene que ser consecuente con este atentado a su propia soberanía".

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El líder del PP ha insistido en que el reglamento de emergencia "va a ser un instrumento básico para devolver de forma inmediata a todos los que han invadido un país y suspender el derecho de asilo como consecuencia de esa invasión".

"Este es un instrumento fundamental que utilizaré para seguir defendiendo la integridad territorial de nuestro país en la actualidad y en el futuro", ha prometido, para garantizar que si llega a Moncloa van a defender las fronteras de España "con todas las competencias constitucionales" que se le da a la Presidencia y al Gobierno.

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CRITICA QUE SÁNCHEZ "FELICITE AL PAÍS INVASOR"

Feijóo ha denunciado la actitud de Sánchez tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ya que, según ha dicho, "no conoce a ningún presidente que cuando le invaden su país, felicite al país invasor y se vaya de vacaciones 25 día a una residencia oficial y se fume un puro". "Comprenderá que eso y ser primer ministro de un país europeo es incompatible", ha dicho ante los medios de comunicación.

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En este punto, el presidente del PP ha dicho que Sánchez "pide instrumentos europeos para luchar contra la inmigración y no los aplica", recordando que el Gobierno español votó "en contra el reglamento de retorno".

Según ha dicho, los líderes europeos están sorprendidos de que ante lo ocurrido en Ceuta el Gobierno español "mire para otro lado" y sea la oposición la que "solicita una condena y una manifestación explícita del Parlamento Europeo".

DICE QUE EL PPE QUIERE "UN CAMBIO POLÍTICO" EN ESPAÑA

Feijóo ha señalado ha afirmado que la gestión de Pedro Sánchez "no da "ni fiabilidad ni confianza" en Europa, haciendo hincapié en el proceso de regularización de migrantes que ha realizado el Gobierno. Por el contrario, se ha presentado como una "persona fiable".

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"He transmitido a mis colegas que a partir del 29 de noviembre, si los españoles me acompañan, volveremos a ser un país fiable, un país sólido, un país del que no se va a desconfiar y un país que traiga prosperidad a Europa", ha finalizado.

Tras expresar su "gratitud" a todos los primeros ministros y líderes del PPE por "el apoyo y por la confianza" que ha recibido en esta reunión, Feijóo ha asegurado que le "consta" que "quieren que haya un cambio político en España".

Feijóo ha dicho que su responsabilidad es "conseguir ese cambio" porque será "bueno para España y también para la Unión Europea". En su opinión, las generales del día 29 de noviembre "no son sólo unas elecciones más" sino que se decide "permanecer en la decadencia o iniciar un cambio político". "España volverá a ser un país previsible, un país sólido y un país en quien confiar", ha finalizado.