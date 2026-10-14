Xbox Labs experimentará con las posibilidades que abre la IA en el desarrollo de nuevas experiencias para videojuegos

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Xbox ha anunciado Xbox Labs, un nuevo equipo dentro de la compañía dedicado a descubrir y analizar las posibilidades que las nuevas tecnologías abren para el software y el hardware en videojuegos, y convertir esas ideas emergentes en ideas para nuevos títulos.

La inteligencia artificial (IA) a través de los agentes ha reducido la carga de trabajo de los programadores con su capacidad para "escribir, ejecutar y probar software", pero también ha abierto las puertas a experimentos que "ponen en tela de juicio ideas arraigadas en la industria".

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Esta visión de Xbox está respaldada por experimentos recientes, en los que los juegos se descompilan y recompilan rápidamente para que funcionen en un 'hardware' diferente del que fueron diseñados.

También se ha visto que versiones para PC se han portado para que puedan ejecutarse en un navegador a través de WebAssembly y WebGPU e, incluso, se ha probado la integración del código fuente de dos juegos para crear una nueva experiencia.

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"Si bien es difícil predecir el futuro de los videojuegos, es fácil vislumbrar las posibilidades de facilitar el acceso a grandes juegos, dar nueva vida a títulos clásicos y permitir que más jugadores se conviertan en creadores y cocreadores", asegura la compañía en una carta abierta dirigida a sus empleados en todo el mundo, que firma la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma.

Para explorar las posibilidades que introduce la IA, Xbox Labs, un nuevo equipo formado por desarrolladores de videojuegos, ingenieros y científicos que se centrará en "convertir ideas emergentes en experiencias para los jugadores y desarrolladores", como ha anunciado la compañía. El trabajo de Xbox Labs convivirá con el trabajo habitual que desarrolla Xbox.

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