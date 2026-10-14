Agencias

Un detenido y 133 garrafas de gasolina incautadas en una actuación contra el petaqueo

14/10/2026 Garrafas de gasolina incautadas en una actuación contra el petaqueo a narcolanchas en aguas de Huelva POLITICA GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ
14/10/2026 Garrafas de gasolina incautadas en una actuación contra el petaqueo a narcolanchas en aguas de Huelva POLITICA GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ
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La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al tripulante de una embarcación recreativa de fibra que iba cargada con 133 garrafas de gasolina, en una actuación contra el petaqueo a narcolanchas en aguas de la costa de Huelva.

Según ha informado en un comunicado, la actuación desarrollada por el Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Cádiz se ha producido en la mañana de este miércoles en la zona de la playa del Inglesillo, en el término municipal de Almonte (Huelva), cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

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La detención se ha ejecutado cuando el tripulante de la embarcación pretendía abastecer al narcotráfico, en lo que se conoce como petaqueo, cargado con más de 3.325 litros de gasolina en unas 133 garrafas.

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