Badosa rompe con su entrenador, Pol Toledo

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Redacción deportes, 14 oct (EFE).- Paula Badosa y su entrenador en los últimos tres años y ocho meses, Pol Toledo, han dejado de trabajar juntos tal y como ha anunciado el preparador en redes sociales.

"Después de casi cuatro años juntos, toca cerrar una etapa con Paula", inicia el comunicado publicado por Pol Toledo.

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Paula Badosa, actualmente situada en el puesto 58 del ránking mundial, de 28 años, no terminará la temporada con Toledo, con el que inició su vínculo profesional en abril del 2023.

"Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones", añade la nota.

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Pol Toledo y Badosa se conocen desde mucho antes de que empezaran a formar equipo. "Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista", indica.

"Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", concluye Pol Toledo.

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Badosa aún no ha comunicado quién será su nuevo entrenador cuando apunta al tramo final de la temporada. Tiene previsto jugar el torneo de Osaka (Japón) y después Guangzhou (China), a finales de octubre. Después, inicialmente cuenta con el evento de Hong Kong, en la primera semana de noviembre.