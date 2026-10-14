Al menos tres muertos en nuevos ataques rusos a la capital de Ucrania

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(Actualiza con nueva cifra de muertos)

Kiev, 14 oct (EFE).- Al menos tres personas murieron y más de veinte resultaron heridas en la madrugada del miércoles en la capital ucraniana, en nuevos ataques rusos dirigidos contra infraestructuras energéticas y algunos edificios residenciales, según informó en su canal de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

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La Fuerza Aérea ucraniana informó durante la madrugada de que varios misiles balísticos rusos se dirigían contra la capital ucraniana, donde se han podido escuchar numerosas explosiones en las primeras horas del miércoles.

Medios ucranianos han informado de explosiones también en ciudades como Járkov (noreste) y Dnipró (centro-este).

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó poco antes de la medianoche de un ataque balístico ruso que alcanzó una central eléctrica de Kiev.

Zelenski explicó que, por segunda vez en aproximadamente 24 horas, los socios de Ucrania no advirtieron a Ucrania, como es habitual, del lanzamiento desde territorio ruso de los misiles balísticos empleados en el ataque, lo que hace más difícil que el Ejército ucraniano pueda responder a las agresiones.

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“Nuestros sistemas detectaron estos misiles cuando estaban prácticamente en Kiev”, dijo el presidente ucraniano, que reconoció que la central objetivo del ataque fue alcanzada y dijo que es una de las más importantes de Kiev.

Zelenski no ha especificado qué país aliado de Ucrania ha dejado de suministrar información de inteligencia a Kiev en estos ataques.

Ucrania ha sido privada de esta información de capital para su defensa después de que EE.UU. advirtiera repetidamente a Zelenski de que podría cortarle el suministro de inteligencia que recibe si Ucrania no deja de atacar refinerías rusas como le exige Washington apelando a la estabilidad del mercado internacional de combustible. EFE

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