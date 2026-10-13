Temas del Día de EFE Internacional del martes, 13 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL ELECCIONES

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Jerusalén - A dos semanas de los comicios generales, Israel arranca hoy la campaña para unas elecciones legislativas históricas, al ser las primeras tras el 7 de octubre de 2023, con un país que aún no ha pasado página y una sociedad profundamente dividida, mientras el Gobierno continúa bombardeando Gaza.

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PAPA SALUD

Roma - El papa León XIV es hospitalizado hoy en el Policlínico Gemelli de Roma para la operación en la que se le extirpará un nódulo en el pulmón que, según avanzó el propio pontífice el pasado domingo, se ha detectado en fase muy temprana y está bien localizado.

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FMI BM

Bangkok - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta el informe 'Perspectivas de la economía mundial' (WEO, por sus siglas en inglés), con análisis y proyecciones a corto y mediano plazo tanto de sus países miembros como sobre el sistema económico mundial.

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PANAMÁ TERREMOTO

Chitré (Panamá) - Las labores de reparto de ayuda continúan este martes en Panamá tras el terremoto de 7,7 que sacudió el viernes el país, con el reto de llegar a las zonas más remotas que quedaron aisladas por el fuerte seísmo.

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FRANCIA EDUCACIÓN

París - Francia vive una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones convocadas por los sindicatos estudiantiles y profesionales para exigir mejoras en las condiciones educativas, lo que incrementa la presión sobre un Gobierno acuciado por el elevado déficit público.

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EEUU ELECCIONES

Washington/Miami - Donald Trump mantiene su atareada agenda de mítines electorales, esta vez con un viaje a la remota Alaska, donde podría decidirse el control del Senado, para evitar la derrota electoral que pronostican las encuestas, al perder el apoyo de votantes independientes e hispanos.

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EEUU PENA DE MUERTE

Miami.- Florida tiene prevista hoy la ejecución de William Lee Thompson, condenado por el asesinato, secuestro y tortura de Sally Ivester en 1976 en un motel de Miami, que de llevarse a cabo será la decimoséptima pena de muerte ejecutada en el estado este año durante el mandato del gobernador Ron DeSantis. (Texto) (Foto)

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ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Sao Paulo - El aspirante presidencial Flávio Bolsonaro visita a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, tras 90 días de prohibición por incumplir medidas del Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El candidato opositor Flávio Bolsonaro habla sobre sus propuestas económicas ante un grupo de asociaciones empresariales, a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS | Caracas.- Los trabajadores del sector salud de Venezuela marcharán hasta Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, para exigir un aumento salarial.

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- El chavismo convoca a una gran marcha de trabajadores por la paz hacia la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en Caracas. (Foto)(Texto)(Video)

TUPAC SHAKUR | Los Ángeles - Un juez de Las Vegas dicta sentencia contra Duane "Keffe D" Davis, declarado culpable de asesinato en primer grado por orquestrar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996. (Texto)

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JAPÓN TECNOLOGÍA | Tokio - La feria japonesa de electrónica CEATEC, una de las mayores del mundo, arranca hoy y transcurrirá hasta el viernes centrada en inteligencia artificial (IA) y la movilidad de última generación, entre otros sectores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ENERGÍAS RENOVABLES | El Cairo - La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) publica hoy su Perspectiva de la Transición Energética Mundial para 2026 en el que la electrificación impulsada por las energías renovables está en el punto de mira de la transición global. (Texto)

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NUESTROS TEMAS

COLOMBIA BALLENAS | Buenaventura (Colombia)- Entre julio y septiembre de cada año, las ballenas jorobadas que viven en el sur del Pacifico suben hasta las zonas cercanas a las costas colombianas, cuyas poblaciones han encontrado en su avistamiento un motor para el turismo de naturaleza. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Nueva York.- JPMORGAN CHASE RESULTADOS.- El banco estadounidense JPMorgan Chase presenta sus resultados del tercer trimestre del año tras obtener en el segundo un beneficio neto atribuido de 21.200 millones de dólares, un 29 % más que en el mismo periodo del año anterior.

11:00GMT.- Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- El banco estadounidense Wells Fargo presenta sus resultados del tercer trimestre del año tras obtener en el segundo un beneficio neto atribuido de 6.407 millones de dólares, un 16,6 % más interanual

11:30GMT.- Nueva York.- GOLDMAN SACHS RESULTADOS.- El banco estadounidense Goldman Sachs presenta sus resultados del tercer trimestre del año tras obtener en el segundo un beneficio neto atribuido de 6.628 millones de dólares, un 78 % más interanual.

12:00GMT.- Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- El banco estadounidense Citigroup presenta sus resultados del tercer trimestre del año tras obtener en el segundo un beneficio neto atribuido de 5.831 millones de dólares, un 45 % más interanual

13:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AEROPUERTOS.- La española AENA concede una rueda de prensa para hablar de sus planes de gestión del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30GMT.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, da su primera rueda de prensa

15:00GMT.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Líderes cristianos latinos exigen frenar la pena de muerte en Florida, que se encamina a un récord en medio de la polémica en EEUU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Montevideo.- PAPA URUGUAY.- El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, habla sobre la importancia de la visita del papa León XIV a Uruguay en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. (Texto)

17:30GMT.- Los Ángeles.- TUPAC SHAKUR.- Un juez de Las Vegas dicta sentencia contra Duane "Keffe D" Davis, acusado de asesinato en primer grado por orquestrar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996.

19:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO CÁNCER.- El Congreso mexicano presenta los avances de una reforma a la Ley General de Salud que busca mejorar la atención integral del cáncer, en un país donde las dificultades para acceder a diagnósticos oportunos y tratamientos plantean uno de los principales desafíos del sistema sanitario (Texto)

21:30GMT.- Bogotá.- LATIN GRAMMY.- La Academia Latina de la Grabación organiza en Bogotá los Latin GRAMMYs Best New Artist Showcase, un evento organizado que reúne a nuevos talentos de la música latina y a artistas nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU PRENSA.- Un juez federal se pronuncia sobre la legalidad del veto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a tres medios de comunicación para acceder a la Casa Blanca. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Los trabajadores del sector salud de Venezuela marcharán hasta Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, para exigir un aumento salarial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- La Comisión preliminar para designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela ofrece declaraciones a la prensa. (Texto)(Foto)(Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, encabeza al encuentro 'Gobernar en la incertidumbre: decisiones de Directorio en nuevos escenarios', organizado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CORDILLERA.- El ministerio del Ambiente, Vladimiro Huaroc, y el jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hacen la entrega del sistema de alerta temprana en cuatro quebradas de la Cordillera Blanca, ubicada en la andina región de Àncash, en prevención de avalanchas y desastres naturales. (Texto)

Lima.- PERÚ SIMULACRO.- El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú convoca al tercer simulacro nacional multipeligro del 2026 a las 20:00 hora local (01:00 GMT del miércoles) para ejercitar a la población en las medidas de respuesta ante un terremoto o inundación y lluvias intensas, especialmente sensible con la presencia del fenómeno climático El Niño. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA SALUD.- Los médicos dominicanos paralizan este martes durante 24 horas los hospitales públicos del país en demanda de respuestas a sus principales reivindicaciones laborales. (Texto) (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR NIÑEZ.- Un grupo de niñas y adolescentes aprende sobre sus derechos a través del fútbol como parte de una ambiciosa iniciativa en El Salvador, liderada por feministas y exjugadoras, que también busca generar espacios para la práctica de este deporte y cambiar la idea que el fútbol es solo para hombres. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA PRESUPUESTO.- Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes inician formalmente la discusión y votación en segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos (unos 198.800 millones de dólares). (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuncia una decisión sobre el Caso 09, subcaso Amazonía y Orinoquía, por crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde este martes los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a septiembre pasado, después de que en agosto pasado se registrase una inflación interanual del 33,5 %. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- Diez mujeres privadas de la libertad en una prisión del centro de México llevan sus historias más allá de los muros penitenciarios a través de 'Anti-Princesas', una obra de teatro que será presentada en formato documental y que busca visibilizar la violencia de género y los obstáculos judiciales que enfrentan muchas mujeres en las cárceles mexicanas. (Foto)(video)

Ciudad de México.- HURACANES PACÍFICO.- El huracán Simón, que ha dejado ya una persona fallecida y que se debilitó este lunes a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano, mantiene la amenaza de fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en los estados de Nayarit y Sinaloa. (Foto)

Europa

06:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos de la inflación para septiembre. (Texto)

07:00GMT.- París.- FRANCIA AUTOMOCIÓN.- Los CEO de Stellantis, Antonio Filosa, el del grupo Renault, François Provost, el de Volskwagen, Oliver Blume y Xiaopeng He, de XPENG, intervienen en la Paris Automotive Summit 2026. Centro de Congresos de la Puerta de Versalles (Texto)

07:35GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y los ministros de Defensa y Economía participan en una conferencia con motivo del Día de los Empresarios 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Luxemburgo.- UE ASUNTOS GENERALES.- Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea.

08:00GMT.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- Se inaugura la exposición de arte procedente de los fondos de Renault 'Moteur Imaginaire', en el centro de arte moderno y contemporáneo de la Pointe des Arts, proyectado al suroeste de París por Carme Pigem y Ramón Vilalta, arquitectos españoles del despacho RCR galardonados en 2017 con el premio Pritzker.

08:10GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de Polonia, Alemania, Noruega y el Reino Unido participan en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia. (Texto) (Foto)

09:00GMT.- Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, participa en un panel de la Cumbre Mundial de la Salud que se celebra en Berlín junto a la presidenta de la Alianza de Vacunas Gavi, Helen Clark y el director ejecutivo del Fondo Global para la Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, Peter Sands. (Texto)

09:00GMT.- Varsovia.- FORO SEGURIDAD.- Los ministros de Exteriores de España, Estonia y Ucrania, , respectivamente, participan en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia sobre qué ocurre después del orden internacional liberal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00GMT.- París.- IA CONFERENCIA.- Se celebra "ai-PULSE", la principal conferencia europea sobre inteligencia artificial, con la participación de representantes de Mozilla, Grupo Iliad, Presage o Scaleway, entre otros.

10:00GMT.- Roma.- PAPA SALUD.- El papa León XIV será hospitalizado este mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para la operación en la que se le extirpará un nódulo en el pulmón que, según avanzó el propio pontífice el pasado domingo, se ha detectado en fase muy temprana y está bien localizado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:10GMT.- Varsovia.- EUROPA DEFENSA.- El presidente de la máxima instancia militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, participa junto con la ministra letona de Exteriores, Baiba Braze, y el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Bartosz Grodecki, en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia sobre la arquitectura de la seguridad en Europa.

13:40GMT.- Riga.- LETONIA ESTONIA.- El presidente de Letonia, Edgar Rinkevics, se reúne con la nueva presidenta de Estonia, Ülle Madise.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Roma.- CINE ROMA.- La Fiesta del Cine de Roma arranca su 21ª edición para estrenar en las próximas dos semanas las películas más esperadas en las salas italianas, desde 'La bola negra' de los Javis hasta 'El ser querido' con Javier Bardem, cuya carrera será homenajeada. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA FRESUPUESTOS.- Arranca el debate en primera lectura del proyecto de Presupuestos de Francia para 2027, con el examen de la primera parte del proyecto de ley de finanzas, centrada en los ingresos del Estado. La votación de esta primera parte está prevista para el 20 de octubre. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL VINO.- La Asociación Internacional de Sumillería (ASI) entrega el Premio Gérard Basset a la trayectoria profesional, que reconoce la contribución al mundo del vino y la sumillería, durante una gala en la que se anunciará el nombre del galardonado, en el marco del concurso de Mejor Sumiller del Mundo 2026.

Zagreb.- CROACIA GOBIERNO.- El Parlamento croata vota la moción de confianza contra el primer ministro conservador, Andrej Plenkovic, perteneciente a la Unión Democrática Croata (HDZ). (Texto)

Budapest.- HUNGRÍA LGTBI.- El Parlamento de Hungría, donde el Gobierno del conservador Péter Magyar tiene una mayoría de dos tercios, tiene previsto aprobar hoy una enmienda a la controvertida ley de defensa de los menores -adoptada por el Gobierno anterior del ultranacionalista Viktor Orbán y criticada de ser homófoba. (Texto)

O.Medio y África

Riad.- A.SAUDÍ ENERGÍA.- La 25º edición del Congreso de Energía de WPC celebra hoy su tercera jornada en Riad, una cumbre internacional que reúne a líderes mundiales y representantes del sector, y que acoge reuniones paralelas del Foro Internacional de la Energía (IEF) y de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP). (Texto)

Dubái.- FORO ECONÓMICO.- El Foro Económico Mundial y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos celebra hoy el comienzo de la primera Reunión Anual de Líderes Mundiales del Futuro, que reunirá a más de 500 líderes, ministros y directores generales de todo el mundo para diseñar alianzas clave ante los retos globales más acuciantes. (Texto)

El Cairo.- ENERGÍAS RENOVABLES.- La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) publica hoy su Perspectiva de la Transición Energética Mundial para 2026 en el que la electrificación impulsada por las energías renovables está en el punto de mira de la transición global. (Texto)

El Cairo.- OMS O.MEDIO.- El Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental celebra en El Cairo el septuagésimo tercer periodo de sesiones para abordar decisiones en materia de salud de toda la región.

Asia

04:00h.- Bangkok.- FMI BM.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta el informe 'Perspectivas de la economía mundial' (WEO, por sus siglas en inglés), con análisis y proyecciones a corto y mediano plazo tanto de sus países miembros como sobre el sistema económico mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00h.- Bangkok.- TAILANDIA UE.- El comisario europeo responsable de Economía, Valdis Dombrovskis, da una charla sobre seguridad económica, proteccionismo, competitividad y relaciones entre la Unión Europea y Asia, durante su visita a Bangkok en el contexto de la reunión de representantes del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional Club de Corresponsales Extrenjeros en Tailandia

10:00h.- Bangkok.- FMI BM.- En el marco de sus Reuniones Anuales, celebradas este año en Bangkok, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) abren una ventana de diálogo sobre centros de datos, claves para tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

Tokio.- JAPÓN AUTOMÓVIL.- Arranca el Japan Mobility Show en Tokio, una edición del salón del motor de Tokio en versión reducida y centrada en hacer contactos y en la negociación de acuerdos, que se extenderá hasta el próximo viernes.

Busan.- COREA DEL SUR COMERCIO.- El Ministerio de Océanos y Pesca tiene previsto organizar una bienvenida en la ciudad de Busan al buque PanStar Acro, tras completar una navegación experimental hacia Europa por el Ártico, con la que Seúl busca explorar nuevas rutas marítimas.

Tokio.- JAPÓN TECNOLOGÍA.- La feria japonesa de electrónica CEATEC, una de las mayores del mundo, arranca este martes y transcurrirá hasta el viernes centrada en inteligencia artificial (IA) y la movilidad de última generación, entre otros temas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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