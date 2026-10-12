Rusia se hace con el control de otras dos localidades en Donetsk y Zaporiyia

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El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otras dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ha indicado a través de redes sociales que las tropas de Moscú han tomado Lidino, en Donetsk, y Nikolskoe, en Zaporiyia, donde las fuerzas rusas "siguen expandiendo la zona de control", si bien no han facilitado informaciones sobre bajas en los enfrentamientos.

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"Como resultado de sus acciones ofensivas, las unidades del grupo de tropas Centro liberaron la localidad de Lidino, en la República Popular de Donetsk", recoge el texto, que apunta a que el Grupo Este se ha hecho con el control de la localidad de Nikolskoe.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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