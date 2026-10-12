Inicia excavación en busca de restos de un médico desaparecido durante dictadura paraguaya

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Asunción, 12 oct (EFE).- Un equipo de especialistas inició este lunes las excavaciones en un cementerio de la capital de Paraguay, Asunción, en busca de los restos de Agustín Goiburú, un médico detenido por su activismo y desaparecido en 1977 durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en el marco del llamado 'Plan Cóndor'.

El hijo del médico, Rogelio Goiburú, conocido en Paraguay por la incesante búsqueda de su padre y de cientos de desparecidos durante el stronismo, lidera el equipo que se instaló esta jornada en terrenos del Cementerio del Este, ubicado en el barrio asunceno de Santa María.

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En declaraciones a EFE, Goiburú indicó que su padre fue secuestrado en Argentina el 9 de febrero de 1977 y luego trasladado a Paraguay, donde fue "torturado, asesinado y enterrado probablemente" en ese camposanto, según "testimonios calificados" de una persona que vio "cuando se estaban realizando los trabajos de enterramiento".

Para Goiburú, estas excavaciones significan que "Paraguay intenta reparar los daños producidos en épocas de terrorismo de Estado".

"Es una necesidad y una responsabilidad del Estado ineludible, porque estos son hechos cometidos contra la dignidad humana, son delitos de lesa humanidad", defendió Goiburú, quien ejerce como director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia.

La excavación cuenta con la colaboración de profesionales de la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.), quienes realizaron los procesos previos de prospección del suelo, que determinaron que en una zona del cementerio "hay enterramientos a una cierta profundidad", relató Goiburú.

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Por otro lado, pidió al Estado paraguayo que "aporte recursos" para la búsqueda de los desaparecidos, al destacar que, tras años de investigaciones, se han identificado más de 30 sitios en el país donde podrían realizarse excavaciones.

Goiburú indicó que su padre fue víctima del 'Plan Cóndor', la red de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que operó desde 1975.

El activista fue convocado en 2008 por la Comisión de Verdad y Justicia para hacerse cargo del seguimiento de los desaparecidos que dejó la dictadura stronista, considerada la más larga de Suramérica.

Desde entonces, se ha dedicado a la investigación y a la excavación de fosas comunes u olvidadas en donde militares y policías pudieron haber enterraron a disidentes del régimen.

La dictadura dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. EFE

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