Un pueblo del norte de Portugal se moviliza contra un proyecto de extracción de litio

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Lisboa, 9 oct (EFE).- Habitantes de Covas do Barroso, un pueblo del norte de Portugal, se colocaron este viernes delante de maquinaria para impedir trabajos preparatorios de un proyecto de extracción de litio, según informó la asociación vecinal Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB).

"Hoy hemos llegado al límite: hemos unido a nuestras aldeas y hemos puesto el cuerpo delante de las máquinas para defender nuestra tierra, nuestra libertad y la vida de nuestra comunidad", afirmó la asociación en una publicación en Instagram.

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El colectivo, que asegura llevar casi diez años de lucha contra la Mina do Barroso, pidió apoyo al resto del país para frenar el proyecto que desarrolla la empresa Savannah en el municipio de Boticas, al que pertenece la localidad.

"No vamos a desistir. Mientras haya esperanza, habrá lucha", señaló la UDCB, que acompañó su llamamiento con el lema "No a la mina. ¡Viva el Barroso!".

La movilización se enmarca en el conflicto por el acceso a propiedades privadas y terrenos comunales para realizar sondeos y trabajos geotécnicos vinculados al desarrollo del proyecto minero.

El Gobierno portugués autorizó mediante una disposición publicada el pasado 6 de mayo una servidumbre administrativa sobre 24 parcelas durante un año desde la toma de posesión administrativa. La medida permite instalar plataformas de sondeo, realizar pozos geotécnicos y habilitar los accesos necesarios.

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La disposición obliga a Savannah a indemnizar a los propietarios y restaurar las áreas ocupadas al concluir los trabajos o vencer el plazo autorizado.

Los responsables de los terrenos comunales recurrieron a los tribunales para suspender esa medida. El 29 de junio, Savannah anunció que una resolución motivada del Estado permitía reanudar los trabajos, tras una suspensión cautelar vinculada al procedimiento ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Mirandela.

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La asociación vecinal también denunció en mayo presuntos incumplimientos de las condiciones ambientales del proyecto y exigió detener desbroces que, según sostiene, se realizaban fuera del período permitido para proteger a la fauna.

Por su parte, Savannah comunicó el 17 de septiembre avances en los estudios preparatorios, con 189 pozos geotécnicos excavados y registrados y dos equipos de perforación operativos. La empresa explicó que los resultados servirían para completar la ingeniería y la documentación ambiental previas a la construcción.

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El proyecto de ampliación de la Mina do Barroso recibió en mayo de 2023 una declaración de impacto ambiental favorable condicionada, según recoge la disposición gubernamental de acceso a los terrenos.

EFE ha solicitado a Savannah su versión sobre el bloqueo y las denuncias vecinales y está a la espera de respuesta. EFE