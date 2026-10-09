Singapur y Kuala Lumpur amanecen cubiertas por humo tóxico de los incendios en Indonesia

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Bangkok, 9 oct (EFE).- Las ciudades de Singapur y Kuala Lumpur amanecieron este viernes cubiertas por una densa nube de humo procedente de los incendios forestales que asolan desde hace semanas partes de Indonesia y con niveles "muy poco saludable" de calidad de aire.

La plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta, sitúa hoy a ambas capitales asiáticas, con una población conjunta de 15,4 millones de personas, incluidas sus áreas metropolitanas, como las ciudades con mayor contaminación aérea del mundo.

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La próspera ciudad-Estado, que este fin de semana acoge el Gran Premio (GP) de Fórmula 1 en su circuito urbano, registra una concentración de partículas finas (PM2,5) de 148 microgramos por metro cúbico de aire, mientras que Kuala Lumpur es segunda, con 143µg/m³, cuando el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 15 µg/m³.

"Se observó una bruma de humo transfronteriza de moderada a densa en partes de Malasia peninsular y Singapur", apunta en su actualización de este viernes el Centro Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASMC), que vigila la situación del humo tóxico en la región.

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En fotos publicadas en redes sociales por ciudadanos, el horizonte de las ciudades, afamadas por edificios como las Torres Petronas de Kuala Lumpur o Marina Bay Sands en Singapur, están completamente difuminados por el humo.

La Junta de Turismo de Singapur indicó al canal CNA que cuenta con planes de contingencia, como la suspensión de conciertos que acompañan al GP de Fórmula 1 en caso de que existan "problemas de visibilidad, de salud pública u operativos", aunque la carrera se mantiene por el momento.

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Por su parte, las autoridades malasias mantienen cerrado desde el jueves cientos de escuelas en varios estados del país, así como en la capitalina Kuala Lumpur.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dijo el jueves a los medios que habló con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en relación con el nivel "alarmante" de neblina transfronteriza para pedirle que tome medidas y ofrecer asistencia de Malasia.

EL ASMC mantiene desde el 26 de agosto la alerta de nivel 3 (la máxima) para los países del sur de la región debido a los incendios que asolan la isla de Sumatra y las provincias indonesias en la isla de Borneo.

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El ente incide que la situación se "ha deteriorado aún más debido a las prolongadas condiciones de sequía", aunque apunta que la lluvia prevista los próximos días podría da un alivio en partes de Malasia peninsular y Sumatra.

Indonesia enfrenta desde hace semanas una incontrolable ola de incendios forestales, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma y agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño.

Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por la llegada de nubes de humo tóxicas. EFE

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