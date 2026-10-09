La UE y el Consejo de Europa piden una moratoria mundial de la pena de muerte

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Bruselas, 9 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa pidieron este viernes una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo y la conmutación de todas las condenas capitales con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora el sábado.

"La UE y el Consejo de Europa instan a todos los Estados que mantienen la pena capital a establecer de inmediato una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia su abolición", según una declaración conjunta firmada por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

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Dicha moratoria, dicen, "debería conducir a la conmutación de las condenas a muerte existentes y al pleno cumplimiento del derecho y de las normas internacionales de derechos humanos, hasta que se logre la abolición".

Ambas instituciones alertaron de que las ejecuciones registradas aumentaron un 78 % en 2025 respecto al año anterior, aunque solo 17 países las llevaron a cabo.

La mayoría se produjeron en Irán, con incrementos significativos en Arabia Saudí, Egipto, Kuwait, Singapur y Yemen, según sus datos.

También continuaron en Estados Unidos, donde en 2026 fueron ejecutadas 30 personas.

Las ejecuciones en China no figuran en las estadísticas globales por secreto de Estado, aunque estiman que se ejecutaron miles de personas.

Bielorrusia sigue siendo el único país europeo que aplica la pena capital.

También se declararon "especialmente preocupadas" por su uso en delitos de drogas, que, subrayaron, no alcanzan el umbral de los "más graves" que fija el derecho internacional, como los que implican homicidio intencional.

Entre los avances del último año, citaron la abolición en el Líbano en agosto y la reducción de delitos castigados con la pena capital en Gambia y Vietnam.

También destacaron la ratificación por Sierra Leona del segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, a la que se acercan Camboya, la República Centroafricana y Chad.

La UE y el Consejo de Europa rechazaron además cualquier intento de reintroducir o ampliar la pena de muerte y celebraron que Marruecos vaya a acoger el X Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en 2029. EFE