El filipino Tagle, nuevo decano del colegio cardenalicio tras la renuncia de Re

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Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El cardenal filipino Antonio Tagle es el nuevo decano del colegio cardenalicio tras la renuncia del italiano Giovanni Battista Re, quien se ocupó de organizar el cónclave para elegir a León XIV.

El papa aprobó la elección de Tagle realizada, como marca la tradición vaticana, por el grupo de cardenales del Orden de los Obispos y del anterior decano, informó este viernes la Santa Sede en un comunicado.

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Luis Antonio Tagle, nacido el 21 de junio de 1957 en Manila, es actualmente proprefecto del Dicasterio para la Evangelización en la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares. Su elección denota una total confianza y apoyo del resto de cardenales.

En sus últimos meses de vida, Francisco evitó la elección del nuevo decano del colegio cardenalicio, a pesar de que él mismo estableció la regla de 5 años de mandato, y confirmó a Re, quien, con 91 años, organizó los eventos de la 'sede vacante' como las congregaciones antes del cónclave, aunque no pudo entrar en la Capilla Sixtina al haber superado los 80 años.

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El decano del colegio cardenalicio tiene que presidir también la misa ‘Pro Eligendo Pontifice’, que marca el inicio del cónclave, y aunque actualmente este cargo tiene un límite de 5 años, se puede renovar.

El exarzobispo de Manila, que fue el séptimo filipino en recibir el cardenalato, es un teólogo de gran autoridad y una de las voces más representativas del episcopado asiático.

Desde mayo de 2015 hasta 2022 fue presidente de Cáritas Internationalis, participó en el cónclave de marzo de 2013 que eligió a Francisco y en el del mayo de 2025 en el que se eligió a León XIV

El 8 de diciembre de 2019, Francisco lo nombró Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y el 19 de marzo de 2022, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización tras la reorganización del organismo. EFE