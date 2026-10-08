Un muerto y 16 detenidos, en dos operaciones de Colombia y Panamá en la zona fronteriza

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Bogotá, 8 oct (EFE).- Una persona murió y 16 fueron detenidas en dos operaciones conjuntas llevadas a cabo por las autoridades de Colombia y Panamá en la frontera común contra el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país andino, informaron este jueves fuentes castrenses.

La primera operación -realizada por el Ejército de Colombia y Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá- se llevó a cabo en una zona rural del municipio colombiano de Riosucio, en el departamento del Chocó.

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Tropas del Ejército colombiano hallaron en esta zona a miembros del Clan del Golfo que "intentaban esconderse de la ofensiva operacional desplegada en su contra", señaló esa institución en un comunicado.

"Allí se produce la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus integrantes y la captura de otros tres presuntos miembros. Durante el registro en la zona, fueron incautadas 5 armas largas, una pistola, proveedores, más de 100 unidades de munición, equipos de telecomunicaciones, material de intendencia y cartillas delictivas alusivas al grupo armado organizado", agregó la información.

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Igualmente fueron destruidos ocho explosivos improvisados y una central de comunicaciones ilegal.

Por otra parte, en la Loma Las Banderas, una zona de la frontera ubicada en el lado panameño, las autoridades de ese país hallaron "un lugar en donde 13 sujetos venían adelantando labores de explotación ilícita yacimientos mineros, generando una grave afectación al ecosistema de esa región".

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"Dentro los 13 individuos, de nacionalidad colombiana, las autoridades panameñas reportaron que se encuentran tres menores de edad, que habían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para realizar actividades ilegales", añadió el Ejército.

El Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal de Colombia, mantiene presencia en amplias zonas del país y está vinculado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas. EFE