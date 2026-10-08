Pasarela Española rinde homenaje en su XX edición a la figura 360º de la moda 'Made in Spain', Francis Montesinos

08/10/2026 Francis Montesinos y Susan Villa, presidenta de Pasarela Española, en la presentación de la XX edición en la que se rendirá homenaje al diseñador. La moda 'made in Spain' está de celebración. La Pasarela Española, que nació en 2017 bajo la presidencia de Susan Villa con la vocación de convertirse en un espacio propio para dar visibilidad, proyección y oportunidades a los diseñadores y a la modea que se hace en nuestro país, dando su espacio a firmas consolidadas, a nuevos creadores y a distintas formas de vivir, entender y sentir la moda, celebra los próximos 17 y 18 de octubre su XX edición en el Casino Gran Vía de Madrid. Y lo hace rindiendo homenaje a uno de nuestros diseñadores más importantes: Francis Montesinos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

La moda 'made in Spain' está de celebración. La Pasarela Española, que nació en 2017 bajo la presidencia de Susan Villa con la vocación de convertirse en un espacio propio para dar visibilidad, proyección y oportunidades a los diseñadores y a la modea que se hace en nuestro país, dando su espacio a firmas consolidadas, a nuevos creadores y a distintas formas de vivir, entender y sentir la moda, celebra los próximos 17 y 18 de octubre su XX edición en el Casino Gran Vía de Madrid. Y lo hace rindiendo homenaje a uno de nuestros diseñadores más importantes: Francis Montesinos.

A lo largo de los últimos años han pasado por Pasarela Española nombres reconocidos como Ágatha Ruiz de la Prada, Petro Valverde, María Lafuente, Maison Mesa, Toni Fernández o Félix Ramiro, junto a diseñadores emergentes que han encontrado un escenario perfecto para presentar sus propuestas y darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional. Y después de una década de intenso recorrido en el que se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario para reivindicar la moda española y mostrar todo lo que tiene que decir al mundo, en esta edición tan especial destaca un nombre propio, el de Francis Montesinos.

PUBLICIDAD

Como ha expresado este jueves en la rueda de prensa de presentación de Pasarela Española Susan Villa, el próximo 17 de octubre "podremos ver una selección histórica de su obra"; y no solo eso, sino también una parte de la nueva colección Afterwork que prepara para el verano de 2027. Y es que a pesar de su extensa trayectoria de más de 5 décadas dedicado en cuerpo y alma a la moda, el valenciano sigue con ganas de crear: "Una propuesta que nace con el deseo de acercar sus creaciones a más personas, conservando el color, los estampados y la identidad mediterránea que definen su universo" ha avanzado la presidenta.

Y no solo eso, ya que con la ilusión intacta de sus inicios, Montesinos también tiene "un proyecto cinematográfico de carácter internacional que le hace especial ilusión, además de mantener iniciativas vinculadas a las artes escénicas, el interiorismo y nuevas licencias". "Y todavía tiene grandes sueños por cumplir. Uno de ellos es impulsar la Fundación Montesinos, para proteger y difundir su legado. Otro, conseguir que Madrid acoja una gran exposición con cientos de prendas y piezas representativas de su obra, para acercar más de cincuenta años de creación a las nuevas generaciones" ha revelado Susan Villa.

PUBLICIDAD

"Aquí es donde este reconocimiento adquiere para Pasarela Española un significado especialmente emocionante" ha revelado, relatando que cuando llamó al diseñador para comunicarle que querían reconocer su trayectoria profesional y nombrarle embajador de la vigésima edición de Pasarela Española, Francis nos dijo que aquella llamada había llegado en el momento adecuado". "Después de más de cincuenta años, volvió a aparecer esa necesidad de crear. Y este reconocimiento significaba para él una forma muy bonita de regresar a Madrid, reencontrarse con su público y recuperar la ilusión por desfilar" ha señalado.

Como ha destacado, "Francis Montesinos es una figura que forma parte de la historia de la moda española. Hay trayectorias que pueden contarse en años. Y hay otras que se recuerdan a través de imágenes. Hablar de Francis Montesinos es hablar de más de cincuenta años de creación, de escenarios de medio mundo y de una manera absolutamente personal de entender la moda, el arte, el espectáculo y la libertad".

PUBLICIDAD

"Acercarse a Francis Montesinos es adentrarse en una de las trayectorias más singulares y transgresoras de la moda española. Desde que abrió su primer establecimiento en Valencia en 1972, ha construido un universo propio donde el color, el Mediterráneo, el folclore y la libertad creativa dialogan con la innovación. Montesinos reivindicó la tradición española cuando todavía era observada desde el tópico y la transformó en una expresión moderna y universal a través de su particular concepto del Made in Spain. Su talento ha trascendido las pasarelas para proyectarse también en el cine, la danza, las artes escénicas, la música y el interiorismo" ha expresado Susan Villa.

De ahí que además de convertirse en embajador de la XX edición de Pasarela Española, este genio de la moda española vaya a recibir en el Casino Gran Vía de la capital uno de los homenajes más completos y emotivos de su carrera, descubriendo su particular y transgresor universo que ha dejado huella en la industria y del que lleva más de medio siglo llevando el sello español por el mundo, trascendiendo la moda para llegar al cine -donde ha trabajado con Pedro Almodóvar-; la música -con Camarón de la Isla o Lola Flores-; la danza -con trabajos para el Ballet Nacional de Cuba-; las artes escénicas, el teatro o el interiorismo. Un genio 360º que ha sido capaz de trasladar su creatividad a disciplinas muy diferentes.

PUBLICIDAD

Un universo muy personal que continúa, porque todavía tiene ilusión por crear y muchos sueños por cumplir, que podrá verse en un homenaje histórico a su figura el próximo 17 de octubre en Pasarela Española. Y no solo eso, ya que ese mismo día, después de que Francis Montesinos adelante algunas de sus propuestas Afterwork para el verano de 2027, se subirán a la pasarela Tati Fernández, Bai Sarah Satton y Federica Valentini. Y el domingo 18, como ha adelantado Susan Villa, este encuentro de la moda española seguirá con las colecciones de Zulema Izquierdo, Moda de Nata, Alexandra Ferrer, Laura Márquez, Ana Barrios, Andrés Padrón y Liz Valdesuso junto a Ana Lucena Suss. El objetivo de todos ellos y de Pasarela Española en su XX edición, dar visibilidad al talento y a la moda.