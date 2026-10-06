Muere el compositor británico George Fenton, creador de la música del filme 'Gandhi'

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Londres, 6 oct (EFE).- El compositor británico George Fenton, cuya obra incluyó la música de películas como 'Gandhi' y 'El rey pescador', así como para el documental 'Planeta Tierra", murió el lunes a los 76 años, informó este martes su agencia de representación CMG Music.

El músico, fallecido en Londres, recibió cinco nominaciones a los premios Óscar por sus bandas sonoras cinematográficas, incluidas las de "Lo que queda del día' y 'Grita libertad', mientras que también recibió galardones de los premios británicos de cine y televisión BAFTA.

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Colaboró con directores como Richard Attenborough, Nora Ephron y Ken Loach, y compuso la música para documentales sobre la vida silvestre del cineasta británico David Attenborough.

Según un portavoz de la agencia CMG, Fenton murió el lunes de forma inesperada.

"Le sobreviven su querida esposa Amanda, su exesposa Jane, sus hijas Gemma, Grace y Bridget, sus nietos Lola, Audrey, Alfred, George, Frank y Beatrice, y una vida dedicada a la música", añade la nota.

Nacido en el condado de Kent en 1949, Fenton compuso música para teatro, televisión y cine y será recordado por componer en los pasados años ochenta música para las series de televisión 'Cabezas parlantes', 'La joya de la corona' y 'Bergerac', y para informativos de la BBC.

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En 1990, compuso la música para su primera serie documental sobre vida silvestre 'La vida a prueba' de David Attenborough, a la que siguió la siguiente serie del naturalista 'La vida en el hielo'.

Esto llevó al productor Alastair Fothergill a pedirle a Fenton que compusiera la música para 'Planeta azul' en 2001, dando inicio a un periodo de diez años componiendo para programas de televisión sobre el mundo natural.

En 2023 fue condecorado con la orden de Comendador del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés) por sus servicios a la música. EFE