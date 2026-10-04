Xabier Anduaga cancela el concierto previsto para este domingo en el Teatro Real por enfermedad

Guardar

Xabier Anduaga se ha visto obligado a cancelar el concierto que protagonizaría en el Teatro Real este domingo, 4 de octubre, a las 18.00 horas, junto a su Orquesta Titular, bajo la dirección de Julio García-Vico, dentro del ciclo 'Voces del Real'.

Según ha informado el coliseo madrileño, el tenor padece una "afección severa en las vías respiratorias", debidamente justificada, que le impide cantar.

PUBLICIDAD

Los espectadores que hayan adquirido entradas para este concierto podrán recuperar el importe de sus localidades a partir de este domingo y a lo largo de los próximos quince días con el mismo medio de pago con el que se realizó la compra.

"El Teatro Real lamenta profundamente esta circunstancia y desea la pronta recuperación del tenor", ha indicado el Real en un comunicado.