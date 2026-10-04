Agencias

Xabier Anduaga cancela el concierto previsto para este domingo en el Teatro Real por enfermedad

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Xabier Anduaga se ha visto obligado a cancelar el concierto que protagonizaría en el Teatro Real este domingo, 4 de octubre, a las 18.00 horas, junto a su Orquesta Titular, bajo la dirección de Julio García-Vico, dentro del ciclo 'Voces del Real'.

Según ha informado el coliseo madrileño, el tenor padece una "afección severa en las vías respiratorias", debidamente justificada, que le impide cantar.

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Los espectadores que hayan adquirido entradas para este concierto podrán recuperar el importe de sus localidades a partir de este domingo y a lo largo de los próximos quince días con el mismo medio de pago con el que se realizó la compra.

"El Teatro Real lamenta profundamente esta circunstancia y desea la pronta recuperación del tenor", ha indicado el Real en un comunicado.

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