RAE impulsa en Argentina red iberoamericana de lenguaje claro que incorpore al portugués

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Buenos Aires, 2 oct (EFE).- La Real Academia Española (RAE) impulsó este viernes la creación de una nueva Red Iberoamericana que incorporará a instituciones de las comunidades hispanohablante y de lengua portuguesa para promover una comunicación más comprensible y accesible, durante el cierre de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible en la ciudad argentina de La Plata.

"El movimiento de Lenguaje Claro y Accesible nos permite trabajar en común, manteniendo la identidad de nuestras propias lenguas, en un espacio idiomático que implica a novecientos millones de personas", afirmó el director Santiago Muñoz Machado, durante su discurso de cierre de la Convención.

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El acuerdo fue formalizado mediante la firma de la ‘Declaración de La Plata’ por representantes de la RAE, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la Academia Argentina de Letras, la Academia das Ciências de Lisboa, la Academia Brasileira de Letras y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

"Hemos alcanzado un punto en el que son ahora más importantes las aplicaciones prácticas de lo que venimos construyendo, la creación de la cultura de la transparencia y la claridad", afirmó Muñoz Machado.

Señaló también que todavía quedan "muchos problemas técnicos que resolver", especialmente en relación con la construcción del derecho al lenguaje claro y con la exigibilidad de obligaciones para que los poderes públicos y determinadas entidades privadas faciliten información comprensible y accesible.

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Lenguaje sin fronteras

La nueva red busca establecer un marco permanente de cooperación entre instituciones de habla española y portuguesa y desarrollar proyectos comunes en ámbitos como la administración pública, la Justicia, la educación, la salud, la investigación científica y el sector empresarial.

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Contempla la elaboración y difusión de guías, manuales, glosarios, diccionarios y recursos de formación, así como iniciativas destinadas a mejorar la accesibilidad y reducir las barreras de comprensión que afectan especialmente a personas con discapacidad y otros colectivos.

Muñoz Machado destacó la dimensión potencial de la cooperación entre ambas comunidades lingüísticas: “El español y el portugués constituyen hoy dos de las grandes lenguas del mundo y, consideradas conjuntamente, forman un espacio lingüístico de extraordinaria dimensión demográfica y geográfica."

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La declaración establece que la nueva Red tendrá carácter abierto y podrá incorporar progresivamente a nuevas entidades de la comunidad iberoamericana y de lengua portuguesa. Habrá reuniones periódicas, grupos de trabajo y proyectos conjuntos para evaluar los avances de la iniciativa.

El académico situó además la inteligencia artificial entre los principales desafíos para las próximas convenciones. "Debemos insistir sobre ellos y, muy especialmente, la incidencia en el lenguaje claro y en la accesibilidad del empleo masivo de la inteligencia artificial", afirmó.

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La Convención, inaugurada el jueves bajo el lema ‘Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial', reunió a más de 1.200 personas, con 250 ponentes representantes de instituciones públicas y privadas, poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El director de la RAE adelantó que la próxima Convención podría celebrarse en la primavera de 2028,y mencionó Valparaíso, Lisboa y Sevilla como posibles sedes, una decisión que deberá debatir el Consejo Consultivo de la Red. EFE