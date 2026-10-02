Pensar en guaraní, rendir en castellano: ¿Lastró el bilingüismo a Paraguay en PISA?

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Asunción, 2 oct (EFE).- Saludan, bromean, insultan y piensan en guaraní, pero rinden exámenes en castellano. Esta la realidad de buena parte de los estudiantes de Paraguay y una de las razones por las que el país acabó último entre las 13 naciones latinoamericanas que tomaron las pruebas PISA, dijeron expertos consultados por EFE.

"De lo que estoy seguro es que el método aplicado en torno a las pruebas PISA no fue el más indicado. Se aplicó solamente y tomando como referencia al castellano", dijo a EFE el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Asunción y profesor universitario, David Galeano.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 66,6 % de los paraguayos usa el guaraní a diario para comunicarse. El número se divide entre el 38,7 % bilingüe, que suele intercambiar de idioma mientras habla, y el 27,9 % que solo se expresa en guaraní -especialmente en el interior del país- y apenas entiende el español.

Galeano explicó que este fenómeno "definitivamente tuvo una incidencia" en los resultados de Paraguay en las pruebas, porque dificultó a los estudiantes la comprensión de lo preguntado en los exámenes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

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La prueba, que fue tomada en 2025 y evaluó el conocimiento de los estudiantes de 15 años en 91 países, reveló que los jóvenes paraguayos bajaron el rendimiento en ciencias y lectura en comparación con 2022.

Asimismo, el informe divulgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) detalló que los estudiantes de este país suramericano obtuvieron en matemáticas, lectura y ciencias puntuaciones inferiores al promedio de los países del bloque.

Galeano aclaró que estos resultados no están ligados al guaraní, sino a la falta de mayor comprensión del castellano.

"Acá se enseña castellano sin métodos y la culpa normalmente, como ocurrió en este caso, es que hablamos mal el castellano ¿Escribimos mal por culpa del guaraní? ¿Qué culpa tiene el guaraní si el niño habla guaraní? Si yo quiero que el niño hable y escriba castellano, pues tengo que enseñarle castellano, y acá no se enseña castellano", apuntó.

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Para el ministro de Educación y Ciencias paraguayo, Luis Ramírez, los malos resultados también podrían explicarse en la escasa preparación que tuvieron los jóvenes durante la pandemia por covid-19, cuando las escuelas se vieron obligadas a cerrar y a detener la enseñanza en las aulas.

"Esos chicos no estaban en la escuela o tuvieron una situación a distancia o todo lo que el mundo sabe en relación a la pandemia. Por lo tanto, hay un atraso y un bajón a nivel mundial. No lo digo yo, lo dicen las pruebas PISA", señaló el funcionario durante una entrevista con EFE.

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Y los resultados globales le dan la razón.

El informe evidenció una tendencia general en todo el mundo a una baja sustancial de la comprensión lectora de los alumnos de 15 años.

En 10 años, los resultados en comprensión lectora en los países de la OCDE empeoraron una media de 28 puntos (hasta 463 en 2025), y en 14 desde la prueba que se hizo en 2022, una diferencia destacable teniendo en cuenta que unos 20 puntos es el equivalente de la ganancia que se estima debe producirse por cada año escolar.

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Asimismo, Ramírez apuntó que los resultados hubieran sido distintos si la prueba se hubiera tomado en guaraní a los estudiantes que se sintieran más cómodos con este idioma.

"El idioma que habla un niño (paraguayo) en su casa es el guaraní en un 31 % de nuestra población, (pero) cuando va a la escuela es alfabetizado en español, ahí hay una dificultad entonces para nosotros, como para muchas comunidades en otros países. El español es la segunda lengua, y una segunda lengua se enseña de una manera distinta a una primera lengua", señaló.

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Ron González