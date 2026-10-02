Liliana Bocanegra reivindica a directoras de cine latinas: "Nadie nos ha regalado nada"

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Madrid, 2 oct (EFE).- "Claro que lo podemos hacer. Ya se ha demostrado", aseguró este viernes la directora colombiana Liliana Bocanegra en el festival Iberseries & Platino Industria en un coloquio sobre mujeres en la industria audiovisual, y sentenció que las que dirigen proyectos de ficción es "porque se lo merecen", no porque nadie les haya regalado nada.

"Las chicas que están dirigiendo series para plataformas o en televisión abierta están allí porque se lo merecen, porque lo han conseguido y no porque se lo han regalado. Nadie nos ha regalado nada", dijo Bocanegra en el panel "Radiografía de la participación femenina en la industria audiovisual colombiana: Acciones para el cambio y la igualdad de oportunidades", celebrado en la última jornada del certamen iberoamericano en Madrid.

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La directora de 'La reina del Flow', 'Siempre Bruja' o 'La moderna' fue la invitada especial de este panel, en el que tres investigadoras de la Universidad Nebrija expusieron los resultados de su último estudio sobre la representación de las mujeres en la industria audiovisual colombiana.

El estudio de las investigadoras españolas Mercedes Herrero, Rocío Gago y Marta Saavedra analizó todos los largometrajes que se estrenaron en Colombia en el año 2025, es decir, que se "exhibieron en una sala, se emitieron en una cadena de televisión o en una plataforma", para contabilizar cuántas mujeres trabajaron en ellos y en qué puestos.

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Los resultados tras estudiar esas 54 producciones confirmaron que la participación femenina fue de un 30,1 %, y sobre todo ocuparon puestos como maquillaje y peluquería, donde el porcentaje era del 100 %; en dirección de arte, con un 61 %, y el diseño de vestuario, donde representaron el 60 %.

"Todas estas profesiones están relacionadas con lo estético, con lo organizativo, es decir, con labores que tradicionalmente se han asociado con lo femenino", explicó Herrero.

Además, de esos largometrajes, solo siete fueron dirigidos por una mujer en solitario, y otros tres por una dupla de mujer y hombre.

En Colombia, las profesiones que "requieren unas competencias digitales, como por ejemplo la dirección de fotografía, o la dirección, el sonido, los efectos visuales", explicó la investigadora, "tienen una representación femenina muy baja, por debajo del 20 %".

Ante estos datos, Bocanegra compartió una experiencia personal que le ocurrió en numerosas ocasiones. Cuando llega por primera vez a un set de rodaje, se encuentra con miradas de "duda", algo que "con un director hombre no pasa".

"En el rodaje, hay quien pone en duda tu primer día. Cuando tú llegas, el primer día a decir 'hola, bienvenidos, vamos a empezar este proyecto, la directora soy yo', siempre hay una mirada, una duda. Y esto pasa en todos los lugares, en España también", lamentó.

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De hecho, Bocanegra ilustró que "si llega un director al set, hay respeto y silencio; cuando llega una directora, hay un poco más de ruido y a veces esperan que gritemos, que digamos, '¡llegó la directora!'.

Luego, cuando los días van pasando y la directora "demuestra" su calidad profesional, el equipo se da cuenta y "hay un cambio", algo que para ella tiene que ver "con el voto de confianza a las mujeres en todos los cargos de poder, y no pasa con los hombres".

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Bocanegra reconoció que le costó "un montón" llegar donde ha llegado, pero que está "muy orgullosa" de haber recorrido ese camino, ya que gracias a ello ahora vive y trabaja en España, donde está rodando su próxima serie.

Además, celebró que con las plataformas de 'streaming' desde hace unos años las mujeres "han ido ganando presencia", aunque sigue siendo en proyectos generalmente pequeños y con temáticas de drama o amor.

"No entiendo esa decisión de que se nos da mejor el tema de las emociones porque ¿quién ha dicho que nosotras no podemos dirigir grandes series policíacas de acción, thrillers, con grandes efectos visuales? Claro que podemos", aseguró la directora.

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