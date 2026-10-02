El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en próximos 4 meses

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París, 2 oct (EFE).- Los países del G7 acordaron liberar inmediatamente de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, con una parte importante de diésel disponible en los primeros veinte días, según un comunicado difundido este viernes tras una reunión virtual de sus líderes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que convocó la reunión por videoconferencia, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7.

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Según el comunicado, el grupo también acordó coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible.

Asimismo, el G7 instó a los países con una capacidad significativa de refinado a incrementar la producción de productos refinados, especialmente diésel.

La AIE deberá supervisar la aplicación de los compromisos y presentar un informe en un plazo de 20 días, con recomendaciones para mejorar futuras respuestas, incluida la reposición de las reservas, según el comunicado publicado tras la reunión.

Los líderes del G7 reafirmaron su compromiso de no imponer restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre sus miembros y pidieron a todos los países productores que eviten prohibiciones que puedan aumentar las tensiones en los mercados.

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El comunicado también condenó los ataques de Irán contra países vecinos y las perturbaciones al comercio internacional y la seguridad energética.

En este sentido, el G7 reclamó la restauración "inmediata y plena" de los derechos y principios de navegación en el estrecho de Ormuz y elogió los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar el libre tránsito comercial por esa vía.

Los países del G7 afirmaron además que mantendrán las sanciones contra Rusia y trabajarán con la AIE y otros socios para evitar nuevas repercusiones sobre los mercados de combustibles, gas y otras materias primas.

Macron, cuyo país ejerce la presidencia de turno del G7, había pedido antes de la reunión una acción coordinada del grupo para contener el alza de los precios. El presidente francés mantuvo durante la noche conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre la situación energética mundial.

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Las medidas "decisivas y coordinadas" buscan estabilizar el suministro inmediato de energía, proteger a hogares y empresas frente a las subidas de precios y reforzar la resiliencia de los mercados energéticos mundiales, que atraviesan "una volatilidad sin precedentes, con un aumento de los precios que amenaza la estabilidad económica y el bienestar", según el comunicado.

"Nos reuniremos en el marco de la AIE en los próximos días para analizar la posibilidad de realizar nuevas liberaciones de diésel si fuera necesario", señalaron los dirigentes de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón.

Añadieron que seguirán de cerca la evolución de la situación y estarán preparados para "ajustar" las medidas cuando sea necesario.

"Los acuerdos alcanzados hoy representan un paso hacia un futuro energético más seguro, transparente y resiliente", concluyeron.

Bruselas, 2 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán en su próxima cumbre cómo aliviar el impacto de los precios de la energía al alza después de que el G7 acordase este viernes liberar 100 millones de barriles de petróleo durante los próximos cuatro meses para rebajar la presión en los mercados energéticos.

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En un mensaje en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aplaudió la decisión del G7 y el "liderazgo" del presidente francés, Emmanuel Macron, para convocar esta reunión por videoconferencia.

"Los líderes de la Unión Europea volverán a este tema y a cómo podemos aliviar el impacto de los precios de la energía al alza sobre los ciudadanos, empresas e industria europea en la cumbre del 15 y 16 de octubre", señaló Costa.

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Para el presidente del Consejo Europeo, esta crisis "subraya la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles" y de acelerar la "transición hacia fuentes de energía producidas domésticamente".

En la misma línea y también con un mensaje en redes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió los compromisos anunciados por el G7 y apuntó que mantenerse en el camino de la transición limpia permitirá mejorar en seguridad energética.

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