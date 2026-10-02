El CEO de Flydubai dice que una investigación oficial esclarecerá lo ocurrido en el vuelo FZ1073

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El Cairo, 2 oct (EFE).- El director ejecutivo de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmó este viernes que una "investigación oficial exhaustiva", apoyada por la compañía emiratí, será la que esclarezca lo ocurrido en el vuelo FZ1073, al tiempo que agradeció al capitán y a los que aterrizaron sin incidentes la aeronave tras el ataque al piloto en pleno vuelo.

En sus primeras palabras tras el "incidente de seguridad" en la cabina el pasado miércoles, Al Ghaith afirmó en un comunicado que sabe que "hay muchas preguntas sobre lo ocurrido a bordo del vuelo FZ1073. Se está llevando a cabo una investigación oficial exhaustiva, dirigida por las autoridades competentes y con el pleno apoyo de Flydubai. Es importante que permitamos que este proceso esclarezca los hechos".

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Igualmente, agradeció al capitán indio, identificado como Smit Machchhar, así como a los "pilotos que aseguraron la aeronave y la aterrizaron sin incidentes", a la tripulación de cabina y a "los pasajeros a bordo que ayudaron" a la tripulación "durante esta difícil situación".

"En nombre de todos en Flydubai, extiendo mi sincero agradecimiento a las autoridades de Arabia Saudí por su rápida y profesional respuesta. También agradezco a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y a las partes interesadas pertinentes por su apoyo para ayudar a nuestros clientes y tripulación a regresar a casa", aseveró.

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Indicó que los vuelos hacia Tel Aviv han sido suspendidos temporalmente -algo que la compañía ya anunció- a "petición de los autoridades".

"La seguridad es, y siempre será, nuestra máxima prioridad", zanjó Al Ghaith, aunque evitó hablar del copiloto que atacó en pleno vuelo al piloto.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que el copiloto resultó también herido, fue trasladado a un hospital en la ciudad saudí de Tabuk, donde el avión aterrizo de emergencia, y que ya ha regresado a Abu Dabi, siempre según las autoridades saudíes, ya que las emiratíes no se han pronunciado al respecto.

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La identidad del copiloto aún no se ha revelado, al igual que los posibles motivos que le habrían llevado a atacar al capitán de la aeronave.

Ayer, la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en este vuelo de Flydubai en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave.

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Hoy, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio recordó que sintió como el avión "iba en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo de Flydubai para salvar a los pasajeros.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue quien aseguró que el copiloto intentó estrellar la aeronave tras apuñalar al piloto y tildó lo sucedido de "atentado", mientras que su ministro de Defensa, Israel Katz, lo calificó de "intento de atentado terrorista yihadista".

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