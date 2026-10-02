Bogotá se prepara para recibir este viernes a BTS, el fenómeno que llevó el K-pop al mundo

Guardar

Bogotá, 2 oct (EFE).- Para las colombianas, el grupo de K-pop BTS es mucho más que música: es comunidad, viajes, proyectos y hasta una forma propia de celebrar la llegada de esta agrupación surcoreana, que este viernes abre en Bogotá su esperada gira por América Latina.

"'Army' (el colectivo de seguidoras de BTS) significa no solamente apoyar a un grupo, significa una comunidad", explica a EFE Melissa Medina, fanática desde 2020, quien habla también de "solidaridad, empatía, el aceptarse a sí mismo" y respeto.

PUBLICIDAD

El fenómeno que han gestado RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook genera incondicionales. Sus miles de seguidores no necesitan hablar coreano para cantar de memoria todos sus éxitos.

Ahora, después de varios años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, BTS volvió a los escenarios con la gira mundial 'Arirang', que arranca con dos citas consecutivas en el estadio El Campín de Bogotá.

A continuación el tour llevará al septeto coreano a Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, donde cerrarán su recorrido latinoamericano con otros doce conciertos.

Y mientras BTS llega al escenario, las 'Army' ya llevan días ocupando Bogotá.

Seguidores de distintas partes de Colombia, y de otros países como Ecuador o México, han viajado a la ciudad y han convertido una gran casa del norte de la capital en una tienda efímera y en uno de sus principales puntos de encuentro y preparación para los conciertos.

PUBLICIDAD

La tienda recibe entre 1.500 y 1.600 personas al día, según la presidenta de Army Colombia, Paola Chaparro.

"La llegada de BTS a Colombia se ha sentido como un logro inmenso, porque hemos trabajado en esto durante años, yo llevo en el fandom 10 años y esto ha sido un trabajo durísimo, pero se logró", asegura a EFE Chaparro.

PUBLICIDAD

La planta baja de la casa reúne camisetas, discos y llaveros, mientras el segundo piso ofrece una experiencia sensorial con imágenes de los siete integrantes, instrumentos y elementos relacionados con 'Arirang', el último álbum del grupo.

Pero la movilización va más allá de la tienda. Los clubs de fans prepararon pancartas para los dos conciertos, adhesivos para formar con las linternas de los teléfonos la bandera de Colombia y decoraciones para los clásicos bastones de luz que se encenderán durante el espectáculo.

PUBLICIDAD

La movilización de las fanáticas también ha llegado a las instituciones. El jueves la Alcaldía nombró a BTS huésped de honor de la ciudad, y en las noches de los dos conciertos algunos lugares emblemáticos de Bogotá, como el santuario de Monserrate o la Torre Colpatria, un rascacielos de 196 metros, serán iluminados de morado, el color de la formación.

En los últimos años, BTS se ha convertido en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno de las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200 y lo hizo en varias ocasiones. Además, fue el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los Grammy, premios a los que suma cinco candidaturas.

PUBLICIDAD

El grupo, que propagó el K-pop mucho más allá de Asia, es parte de la expansión mundial de una industria que ha convertido la cultura popular surcoreana en un producto global, del maquillaje a la comida y las películas de animación.