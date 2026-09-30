Mansouri comienza consultas para formar Gobierno en Marruecos

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Rabat, 30 sep (EFE).- La presidenta designada del Gobierno marroquí, Fatima Ezzahra el Mansouri, inició este miércoles consultas con los diferentes partidos que obtuvieron escaños en las elecciones legislativas del 23 de septiembre para formar una mayoría gubernamental.

Tras ser encargada ayer por el rey Mohamed VI de formar su coalición de Gobierno, Mansouri -coordinadora del liderazgo colegiado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) y primera mujer en asumir este puesto en la historia de Marruecos- señaló en sus primeras declaraciones que iniciaría de inmediato consultas internas y con los distintos partidos para presentar "lo antes posible" su propuesta al monarca.

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En un comunicado de su secretaría general, el PAM -que ganó diez escaños y suma ahora 97 de los 395 que componen la Cámara de Representantes- volvió a tender la mano a todos los partidos para formar "lo antes posible una mayoría gubernamental cohesionada y fuerte".

La dirigente del PAM inició sus consultas este miércoles con su aliado en el Gobierno saliente, la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, conservadores), que sufrió un vuelco en estas legislativas al perder el primer puesto y 36 escaños, hasta quedar con 66.

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Posteriormente, se reunirá también con sus otros aliados del Ejecutivo saliente, el Partido Istiqlal (PI, nacionalista), que quedó en tercer lugar en estos comicios y perdió escaños, al pasar de 81 a 65.

El Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado) -una de las sorpresas de estas elecciones al sumar 41 escaños y alcanzar un total de 54, tras el batacazo electoral que sufrió en 2021- informó anoche de que Mansouri contactó por teléfono con su secretario general y expresidente del Gobierno, Abdelilah Benkirán, para celebrar consultas.

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El PJD fue el primer partido que anunció la semana pasada que se mantendría en la oposición. Posteriormente, la Coalición de Izquierdas -que obtuvo 8 escaños- expresó la misma decisión.

Según la Constitución de 2011, tras las negociaciones, Mansouri propondrá al rey Mohamed VI la composición de su Ejecutivo y el monarca formalizará el nombramiento de los ministros.

Una vez constituido, el nuevo Gobierno presentará su programa ante las dos cámaras del Parlamento. Tras el debate, la Cámara de Representantes (baja) somete el programa a votación y el Ejecutivo necesita al menos 198 votos para obtener la investidura.

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Aunque la Constitución marroquí no marca un plazo, fuentes del PAM apuntaron a EFE que el Gabinete podría estar cerrado en tres semanas.

El presidente saliente del Gobierno, el magnate Aziz Ajanuch (RNI) tardó 28 días en formar Ejecutivo tras las elecciones de 2021. EFE