Las protestas estudiantiles se extienden por Francia en plena huelga del sector público

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París, 29 sep (EFE).- Los bloqueos de institutos se han extendido este martes por varias ciudades francesas, entre ellas París, Niza, Marsella, Burdeos, Lille y Grenoble, coincidiendo con la jornada de huelga del sector público, mientras el Gobierno acusa a la izquierda radical de "azuzar" las protestas estudiantiles.

La principal organización sindical de estudiantes de secundaria, la Unión Sindical de Estudiantes (USL), ha llamado a bloquear este martes los centros de todo el país en apoyo de la movilización de los funcionarios, según Franceinfo.

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Las protestas, que comenzaron hace una semana en la región de París ganaron fuerza el lunes y amenazan con provocar nuevos enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Los principales medios franceses siguen este martes en directo la situación ante los institutos, con actualizaciones continuas sobre los bloqueos e incidentes. Se han producido detenciones y se han registrado lanzamientos de morteros en diferentes puntos del país.

En Lille, los estudiantes han levantado barricadas con contenedores de basura ante dos institutos a las que han prendido fuego, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos, como ha mostrado en directo la cadena BFM TV.

En Niza, los agentes antidisturbios han dispersado con gases lacrimógenos a estudiantes concentrados delante de un instituto. En Marsella, decenas de alumnos bloqueaban desde primera hora la entrada del centro internacional Jacques Chirac con pancartas, banderas y un megáfono.

Los estudiantes reclaman más medios para la educación y denuncian las clases masificadas, los horarios excesivos y las malas condiciones en algunos centros. Entre sus quejas figuran también las temperaturas demasiado elevadas o demasiado bajas en las aulas y la falta de profesionales de apoyo en los centros educativos.

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"En muy pocos institutos hay asistentes sociales o psicólogos, y a veces una sola persona tiene que asumir tres puestos", explicó a La Provence un representante de los estudiantes en Marsella.

El llamamiento llega después de varios días de protestas en la región de París, donde el lunes fueron bloqueados unos 40 institutos.

La jornada terminó con al menos 164 detenidos en los alrededores de varios centros de la región parisina, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Doce agentes resultaron heridos, así como ocho trabajadores de la educación, entre ellos tres directores de instituto, y alrededor de una docena de estudiantes.

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Los incidentes incluyeron incendios de contenedores, lanzamiento de artefactos pirotécnicos, daños y enfrentamientos. El Gobierno ha advertido que las fuerzas del orden intervendrán cuando haya violencia o se impida completamente el acceso a los centros, según el diario 'Le Figaro'.

La movilización ha abierto también un enfrentamiento político entre el Gobierno y La Francia Insumisa (LFI), principal fuerza de la izquierda radical francesa. Varios cargos de este partido han apoyado los bloqueos y algunos están participando activamente en ellos, según Le Figaro y Le Parisien.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó el lunes a los cargos electos del LFI de promover una "escalada irresponsable" de las protestas en un mensaje publicado en redes sociales.

"Nada justifica poner en peligro a alumnos, trabajadores o policías", escribió, antes de acusar a los insumisos de instrumentalizar la cólera de los jóvenes con fines partidistas.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon respondió inmediatamente a través de las redes sociales acusando al Gobierno de haber ordenado la "represión" de un movimiento estudiantil que considera inofensivo. Mélenchon pidió además a los cargos y militantes de su partido que se "interpongan" allí donde puedan.

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La jornada de protesta estudiantil, apoyada también por lo socialistas, coincide con la movilización nacional de los funcionarios, convocada por una amplia alianza sindical para reclamar una subida salarial y más recursos para los servicios públicos, dos días antes de la presentación del proyecto de presupuestos para 2027. EFE