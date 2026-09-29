Dudas y certezas sobre el presunto plan terrorista cerca de una base británica

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Londres, 29 sep (EFE).- Los cinco británicos detenidos el domingo cerca de la base aérea de RAF en Fairford (suroeste de Inglaterra) por presuntos delitos de terrorismo fueron puestos el lunes en libertad condicional, mientras la Policía investiga qué pretendían hacer y si el suceso pudo tener alguna relación con un Estado extranjero.

Esto es lo que se sabe, y lo que no, hasta ahora sobre este caso:

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- Las detenciones: cinco hombres, de entre 23 y 25 años y procedentes de Londres, fueron detenidos en la madrugada del domingo, inicialmente por presuntos delitos contemplados en la ley de explosivos y posteriormente por sospechas de preparación de un acto terrorista. Tras ser interrogados, quedaron en libertad el lunes con estrictas condiciones sobre sus movimientos y el contacto con otras personas.

- La base: RAF Fairford es una base británica utilizada por Estados Unidos, que la ha empleado, con autorización del Reino Unido, para lanzar operaciones "de carácter defensivo" durante el actual conflicto con Irán.

- La alerta: la Policía recibió a las 00.45 hora local del domingo (23.45 GMT) un aviso sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia RAF Fairford. A las 01.36 (00.36 GMT), una granjera de la zona llamó también tras detectar las furgonetas blancas y un grupo de hombres encapuchados, después de no recibir respuesta de la Policía del Ministerio de Defensa encargada de la base. Queda la duda de qué hicieron las autoridades entre esas dos llamadas.

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- Los explosivos: los tres vehículos fueron examinados con apoyo de especialistas pero, según los medios, no se encontraron explosivos viables, aunque la Policía no ha aclarado qué había en su interior.

- ¿Agentes extranjeros?: el jefe de la Policía Antiterrorista británica, Laurence Taylor, dijo que los agentes están considerando "todos los ángulos", incluida la posibilidad de que hubiera personas que actuaran "a sabiendas o no" en nombre de un Estado extranjero. El propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio afirmó anoche que el suceso "claramente implica la intervención de un actor extranjero", pero no dio más detalles.

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- Presunta implicación de Irán: la embajada iraní en Londres negó el lunes cualquier relación con el suceso y condenó las "recientes especulaciones infundadas y maliciosas" sobre una posible implicación de Teherán. Sin embargo, en el pasado consideró que los países que presten apoyo a Estados Unidos en sus ataques contra Irán son un blanco legítimo.

- Estados Unidos: tras las detenciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que EEUU y el Reino Unido habían trabajado conjuntamente y que se había evitado que los sospechosos "hicieran mucho daño" en la base. Sin embargo, fuentes del Gobierno británico han confirmado que no se trató de una operación de los servicios de inteligencia.

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Al conocerse que los sospechosos habían sido puestos en libertad, Trump mostró su sorpresa y dijo que él no lo habría permitido.

- Los vecinos: los residentes de unos 85 hogares evacuados el domingo pudieron regresar a sus casas el lunes, aunque permanece un cordón policial alrededor de los vehículos decomisados. EFE