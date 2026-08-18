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El Supremo de Pakistán ordena que el encarcelado ex primer ministro Imran Jan sea trasladado a un hospital

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El Tribunal Supremo de Pakistán ha ordenado este martes trasladar al ex primer ministro Imran Jan, encarcelado por un caso de corrupción, de la cárcel a un hospital ante las demandas presentadas por su familia, que habían expresado su preocupación por su estado de salud, tal y como ha informado su propio partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI).

Khan, de 73 años, se encuentra en prisión desde agosto de 2023 tras ser condenado por un escándalo de corrupción que, según ha insistido desde entonces, respondía a "motivaciones políticas".

"Esta decisión es ampliamente bienvenida y hubiéramos preferido que se adoptara antes para que su ojo y su salud en general no se hubieran deteriorado tanto", ha indicado Zulfikar Bujari, aliado cercano de Jan, en un comunicado en el que ha instado a que permanezca hospitalizado hasta que "todos los doctores se sientan satisfechos".

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Así, la corte ha avalado que las autoridades trasladen a Jan al Hospital Internacional Shifa, en la capital paquistaní, Islamabad, en un plazo de 48 horas, donde tendrá acceso a un equipo médico.

La semana pasada, varios médicos examinaron al ex primer ministro en la cárcel de Adiala, en Rawalpindi, y detectaron hipertensión, palpitaciones y ansiedad. Le recomendaron tener acceso a periódicos, revistas, libros y televisión, así como una interacción más frecuente con su familia directa y su esposa.

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Sin embargo, el Gobierno ha restringido las reuniones de Jan con sus familiares y abogados durante los últimos seis meses. El político paquistaní, exjugador de críquet, sigue siendo muy popular ente la población a pesar de no haber salido victorioso en las elecciones de 2024.

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