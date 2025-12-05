La familia Miranda, en busca de "nuevas figuras" latinas que fortalezcan la base demócrata

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 5 dic (EFE).- La organización Latino Victory Project y Luis A. Miranda, padre del premiado actor y compositor Lin-Manuel Miranda, dieron a conocer a EFE su campaña para impulsar el liderazgo y la representación de hispanos en todos los niveles de gobierno nacional y que en su primera fase tiene como meta que los demócratas recuperen el dominio de la Cámara de Representantes en el 2026.

La iniciativa, en la que participa toda la familia Miranda y que arranca con 100.000 dólares, entre lo que éstos han aportado y recaudado de amigos, ha sido denominada por el Latino Victory como Miranda Family Rising Stars Fund -en honor al trabajo de Luis Miranda- y busca fortalecer la base demócrata latina para las próximas elecciones, comenzando con los comicios de medio término de 2026.

Cinco candidatos a la Cámara Baja ya han sido elegidos para ser apoyados por la organización y la familia Miranda, que estará presente de diversas formas en las campañas electorales del conocido cantante Bobby Pulido, que busca representar Texas; Joanna Mendoza, veterana de la Marina por Arizona; y Manny Rutinel, de Colorado.

También el educador Randy Villegas de California y la dueña de una pequeña empresa en Nebraska, Denise Powell, explicó Miranda en entrevista en el teatro United Palace en el Alto Manhattan.

Los cinco recibirán capacitación y mentoría, y contarán con el apoyo de otras organizaciones que buscan que los demócratas recuperen la Cámara con toda la logística de la campaña electoral.

Buscan además que la comunidad conozca a esta nueva generación, que puedan reconectar al partido con sus votantes y transmitir el mensaje a todos los latinos y no latinos con problemas similares.

"Siempre buscamos (en el Latino Fund) impulsar nuevas figuras latinas para todos los niveles del Gobierno a través de la nación, y se han ayudado a cientos de candidatos. Esta iniciativa se enfoca específicamente en latinos que puedan ganar en distritos congresionales para tomar control de la Cámara de Representantes", destacó Miranda, uno de los fundadores de Latino Fund, que presidió (2017-2024) y que ideó la campaña para continuar apoyando a la comunidad hispana junto a su familia, tras dejar la directiva.

Si alguno de estos candidatos pierde la primaria, entonces se enfocarán en ayudar a otro latino de cara a la elección general de noviembre, explicó Miranda, con más de 45 años de trabajo en activismo, gobierno, sector privado, organización comunitaria y filantropía, que considera es un gran reto recuperar el control de la Cámara de Representantes.

"Miranda ha dedicado su vida a abrir puertas, impulsar cambios y construir comunidad. Nos honra nombrar esta iniciativa en reconocimiento a su legado inspirador, que se extiende a toda su familia, todos comprometidos con apoyar causas importantes", indicó Katherine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory.

El Miranda Family Rising Stars Fund -que involucra a Luis Miranda, su esposa Luz Towns, sus hijos Lin-Manuel, Miguel y Luz- es un programa permanente, que dependerá de fondos privados y que continuará más allá de un solo ciclo electoral, con su mirada puesta ya en las próximas elecciones presidenciales. EFE

