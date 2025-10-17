María Corina Machado alaba las "decisivas acciones" de Netanyahu en la Franja de Gaza

La dirigente de la oposición venezolana y última galardonada con el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha alabado al primer ministro israelí, Benjamin Netanytahu, por "sus decisivas acciones en el transcurso de la guerra" en la Franja de Gaza, donde son ya cerca de 68.000 los muertos por su cruenta ofensiva.

Machado ha transmitido a Netanyahu "su más sentido agradecimiento" por cómo ha sabido gestionar el conflicto y le ha felicitado por "sus logros" y el reciente acuerdo para liberar al resto de rehenes que permanecían bajo cautiverio de Hamás, según ha he hecho saber este viernes la oficina del primer ministro israelí.

"La señora Machado agregó que valora la lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no sólo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela", señala la nota sobre la conversación telefónica que han mantenido.

Netanyahu, por su parte, ha felicitado a la dirigente de la oposición venezolana por el reconocimiento del Nobel de la Paz, un galardón para el que ha estado proponiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.