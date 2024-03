Luis Enrique: "Todavía espero que Mbappé cambie de opinión"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, apuntó que el de este domingo contra el Olympique de Marsella no tiene por qué ser el último clásico francés de Kylian Mbappé con el PSG, ya que aún espera que "cambie de opinión" y decida quedarse en la capital gala. "¿Por qué sería el último? Todavía espero que Kylian cambie de opinión. No ha dicho nada todavía. Puede cambiar de opinión. Imaginemos que ganamos los cuatro títulos esta temporada y Kylian decide en el último momento que su lugar está en París. ¿Por qué no? Ya veremos", dijo este sábado el técnico español. En una entrevista a Prime Video, el preparador del PSG mostró la esperanza de que Mbappé, cuyo destino está nuevamente ligado con el Real Madrid, decida seguir en el club francés, como ya hizo el pasado verano. Para Luis Enrique, rival del Barça en cuartos de final de la 'Champions', ganar títulos esta temporada podría hacer cambiar de opinión a la estrella gala.