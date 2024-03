(Crónica) La 'manita' del Eibar al Eldense aprieta la lucha por el liderato de un Leganés seco

La SD Eibar venció este sábado por un tajante 5-1 al CD Eldense y apretó la lucha por el liderato de LaLiga Hypermotion, en manos de un CD Leganés que empató a cero ante el FC Cartagena, en el transcurso de una jornada 33 que tampoco vio goles en el Real Valladolid vs Levante UD, mientras que el FC Andorra ganó por 1-0 al CD Mirandés y el Real Sporting de Gijón cayó 'in extremis' por 2-3 ante el Racing de Santander. El Estadio José Zorrilla levantó el telón sabatino. Un derechazo de Monchu Rodríguez al larguero, en el minuto 20, fue la ocasión más clara de los locales; y para los visitantes, en la recta final del encuentro, se anuló un gol de Fabrício Santos por fuera de juego previo. Este 0-0 dejó al Valladolid con 52 puntos, todavía dentro del 'playoff' de ascenso, y asentó al Levante con 48 puntos en la mitad de la tabla. En el Estadio Municipal de Ipurua sí que se vieron goles, casi todos por parte local. Un penalti transformado por Ager Aketxe en el minuto 8 abrió la cuenta del Eibar, que en la segunda mitad se desmelenó gracias a un doblete de Konrad de la Fuente. La diana postrera de Iván Chapela no evitó la derrota de un Eldense que, pese a todo, acumula 42 puntos. Alcanzó los 55 puntos el equipo eibarrés y para se acercó al líder Leganés, que en Butarque se quedó seco y además vio cómo el Cartagena acarició el triunfo con dos disparos al travesaño. Sin embargo, no se movió el marcador y los pepineros aguantan en la cúspide de Segunda con 60 puntos; el 'Efesé', ahora con 39 puntos, mira de reojo hacia abajo. La zona caliente arde aún más tras la victoria del Andorra contra el Mirandés, gracias a un tanto de Jon Karrikaburu en el 78'. Ya sin Eder Sarabia en su banquillo, el cuadro andorrano logró tres puntos clave y alcanzó los 32. Esto perjudicó a los de Miranda de Ebro, que lucen 37 puntos, y a los dos equipos que saltaron al Estadio Carlos Belmonte. Ahí empataron (1-1) Albacete Balompié y SD Huesca, después de que se anulase en el descuento un gol a Juanma García por mano de un compañero al controlar. Con 33 puntos, el cuadro albaceteño salió provisionalmente de un descenso que también preocupa a los oscenses, pues tienen 41 puntos. Por último, en El Molinón hubo 'pomada' hasta el minuto 100. Un tiro de Clément Grenier desde fuera del área dio en el brazo izquierdo de Jonathan Varane y el árbitro decretó penalti a favor de los cántabros. Con valentía, Peque Fernández lo convirtió en el 2-3 y amargó a un Sporting que ganaba por 2-1 hasta el 88'. Esto dejó al cuadro gijonés con 49 puntos, cuatro menos que un Racing en plena racha positiva. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 33 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes. Burgos - Espanyol 0-0. -Sábado. Valladolid - Levante 0-0. Andorra - Mirandés 1-0. Eibar - Eldense 5-1. Leganés - Cartagena 0-0. Albacete - Huesca 1-1. Sporting de Gijón - Racing de Santander 2-3. -Domingo 31 de marzo. Alcorcón - Amorebieta 14.00. Racing de Ferrol - Elche 16.15. Zaragoza - Tenerife 16.15. Oviedo - Villarreal B 18.30.