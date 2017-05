Isabel Sawhill, economista de Brookings Institution y autora de Generation Unbound: Drifting into Sex and Parenthood Without Marriage (Generación libre: Acercarse al sexo y la paternidad sin casarse), dijo que los hallazgos de Kearney reflejan una transformación cultural. El matrimonio, apuntó, ya no se considera esencial para que una mujer progrese. (Hasta 1974, por ejemplo, los bancos podían exigirle a las mujeres que obtuvieran el permiso de su esposo para solicitar una tarjeta de crédito.)