Las investigadoras determinaron que la mayoría de mujeres no estaban "conservando" su fertilidad porque quisieran centrarse en sus carreras profesionales, que es una explicación muy extendida. "Quedó claro desde el principio, pero fue confirmado al final de este estudio, que la principal razón por la que este grupo de mujeres de gran cultura había congelado sus óvulos, normalmente a finales de la treintena y principios de la cuarentena, es que habían sido incapaces de encontrar un compañero comprometido, básicamente, a casarse y formar una familia con ellas", explica Inhorn a Broadly. "En casi todos los casos, las mujeres me dijeron que habían estado intentando a lo largo de su educación y su carrera profesional encontrar un compañero de vida, pero eso todavía no había sucedido".