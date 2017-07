Lo peor que podría pasar: si no lo recuerdas, nunca ha sucedido, ¿verdad? Pues no. Las lagunas mentales no deben tomarse a la ligera, especialmente si se convierten en un patrón. Durante una laguna, explica Wetherill, "otras partes del cerebro siguen funcionando, probablemente en una forma alterada, por lo que todavía puedes responder a tu entorno, pero no estás creando recuerdos de lo que estás diciendo o haciendo". Por eso puedes parecer alguien totalmente funcional cuando estás hablando con tu jefe en la fiesta de Navidad de la empresa pero no te acuerdas de la conversación.