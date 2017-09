"Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Por eso, si escucha que 'se va a acabar el mundo', no hagas caso, no propagues estos rumores, infórmate y consulta fuentes oficiales y espacializadas", indica el afiche que fue difundido ampliamente luego del terremoto de 7.1 grados en la escala Richter.