"Al ser producida de manera sintética, siempre se puede innovar con un nuevo tipo de molécula. Desterritorializa la producción, como no sucede, por ejemplo, con los opiáceos naturales o con la cocaína. Sin embargo, esto no implica que la demanda por las otras drogas desaparezca de los principales mercados mundiales. Aquellos que ya han consolidado una demanda importante mantienen rangos cíclicos, con incrementos y decrementos temporales, pero hoy por hoy no se aprecia un fin permanente en la demanda de determinado tipo de droga", señala a Infobae Carlos Flores, analista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en México.