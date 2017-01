También, trazó un paralelo con su compañero de reparto en Batman, quien también cambió su cuerpo reiteradas veces para interpretar diferentes roles. "Algo he perdido. Comparándome con Christian Bale, no he pasado en absoluto por cambios en mi cuerpo, pero por lo poco que he hecho, sí, ciertamente tengo articulaciones que hacen click, cuando no deberían hacerlo. ¿Sabes a qué me refiero? Cargar a mis hijos es un poco más difícil de lo que solía ser… ¡pero no se los digas!", bromeó.