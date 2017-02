"Simulé ser un entrenador que quería contactar con un médico ruso en busca de una sustancia indetectable. Viajé a Moscú con una barba postiza, me encontré con él y grabé la conversación con una cámara oculta. Luego me esperó para darme una muestra y me dijo son 100.000 dólares", relató el periodista alemán Hajo Seppelt, quien explicó este viernes en Madrid cómo empezó a investigar el posible escándalo de dopaje en Rusia.