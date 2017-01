Paraguay no iba a clasificar en Italia 90, y durante las eliminatorias de Estados Unidos 1994 Roberto Cabañas anunciaba su retiro: "Tengo 32 años y no creo que el tiempo o la vida me dé otra oportunidad para vestirme con la albirroja si esta vez no logramos clasificarnos". No fue así. El equipo volvió a quedar afuera de la fase final del torneo.