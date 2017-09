Es muy curioso porque los votos se cuentan. Se han contado de tal modo que la Asamblea Nacional quedó en manos de la oposición a pesar de todas las trampas que tenía la ley electoral para que no ganara. El problema está en la burla de los poderes que el voto popular concede y no se entrega a quienes lo han ganado, y eso pasa con la Asamblea Nacional que fue secuestrada desde un primer momento. Maduro convirtió a la Corte Suprema de Justicia en un poder legislativo paralelo y eso es una verdadera aberración. Como no pudo seguir adelante con ese esquema inventó la Constituyente que ahora quiere que la oposición reconozca para establecer un diálogo.