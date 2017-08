"De niño, cuando iba a la escuela, me ponían un vestido, pero nunca me gustó la ropa ni los juguetes de niña. Siempre me gustaba jugar con los niños varones", contó Johnny, de 24 años, al programa Countdown to life de la BBC. Ahora es física y biológicamente un hombre, pero cuando nació tenía en su ingle algo parecido a una vagina. Sus padres lo llamaron Felicita.