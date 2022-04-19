Перед лицом решения суда по Никарагуа интернационалисты оценивают «необходимость и кредит» правительства в связи с решением 2012 года

Чуть менее чем за 48 часов до вынесения решения по жалобе Никарагуа на Колумбию в связи с непроцедурой, которую национальное правительство понесло, не сумев должным образом обработать то, что было обнародовано Высоким судом 19 ноября 2012 года, президент Иван Дуке отправится со вторника в Сан Андрес дождаться вердикта.
По сути, в 2012 году было принято решение о неприменении постановления 2012 года, в результате которого страна потеряла более 70 километров морской платформы для Никарагуа.
Напряженность в связи с новым постановлением Международного Суда побудила правительство в полном составе отправиться на архипелаг, чтобы действовать в защиту суверенитета и поддержать население Райзала, которое с 2012 года пострадало от выданных из Гааги документов.
Колумбийские интернационалисты не предвидят сценария потери территории для Колумбии, но они предвидят сильный тревожный сигнал за невыполнение предписаний международного трибунала.
В этот момент академик Рафаэль Энрике Пиньерос, координатор международных отношений Университета Экстернадо Колумбии, с которым консультировалось BLU Radio, решительно заявил, что сторонам необходимо срочно определить «Сразу границы между двумя странами, которые были одно из многих наблюдений, сделанных в постановлении 2012 года».
Мария Тереза Айя, интернационалист и директор магистратуры в области международных отношений Университета Экстернадо Колумбии, согласна с этим диагнозом, который противопоставил, что политические последствия вынудят страну разработать договор о делимитации с Никарагуа, который является прямое следствие постановления. 2012 года.
По мнению Айи, «страна не выполнила постановление Суда», что подразумевало потерю репутации в международном контексте и, прежде всего, поскольку это судебное решение, которое не может быть обжаловано, это заставит Колумбию безотлагательно выполнить принятое решение.
Еще один элемент, который будет спорным в ближайшие недели, - это второе требование, установленное Никарагуа в отношении подводной платформы, важнейшего элемента, который повлияет на экономические права и права на рыболовство между двумя конфликтующими странами.
«Это очень важно, потому что в игре более 80 000 километров подводной платформы, которые позже отражаются в экономических правах на рыболовство и эксплуатацию районов для обеих стран, ожидается, что Суд вынесет решение позднее в этом году или в начале 2023 года», - говорится в заявлениях Айи BLU Radio.
Следует отметить, что в основе этого второго требования лежат постоянные инциденты, о которых сообщала Никарагуа, включая операции Национального военно-морского флота, которые противостояли судам под никарагуанским флагом и которые, по словам представителей Никарагуа, нарушают их право на рыболовство и, следовательно, ставят под угрозу суверенитет Никарагуа над платформой, присужденной Судом.
Историческое постановление будет принято в 3 часа утра по колумбийскому времени, поэтому Кабинет министров и президент Иван Дуке решили ускорить свой визит в Сан-Андрес, чтобы содействовать суверенитету в этом регионе страны.
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