Перед лицом решения суда по Никарагуа интернационалисты оценивают «необходимость и кредит» правительства в связи с решением 2012 года

THE HAGUE, NETHERLANDS - DECEMBER 16: Exterior of the International Court of Justice December 16, 2003 in The Hague, Netherlands. A dispute is being dealt with between Mexico and the United States in the court concerning alleged violations of Articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 with respect to 52 Mexican nationals who have been sentenced to death in certain states of the United States. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

Чуть менее чем за 48 часов до вынесения решения по жалобе Никарагуа на Колумбию в связи с непроцедурой, которую национальное правительство понесло, не сумев должным образом обработать то, что было обнародовано Высоким судом 19 ноября 2012 года, президент Иван Дуке отправится со вторника в Сан Андрес дождаться вердикта.

По сути, в 2012 году было принято решение о неприменении постановления 2012 года, в результате которого страна потеряла более 70 километров морской платформы для Никарагуа.

Напряженность в связи с новым постановлением Международного Суда побудила правительство в полном составе отправиться на архипелаг, чтобы действовать в защиту суверенитета и поддержать население Райзала, которое с 2012 года пострадало от выданных из Гааги документов.

Колумбийские интернационалисты не предвидят сценария потери территории для Колумбии, но они предвидят сильный тревожный сигнал за невыполнение предписаний международного трибунала.

В этот момент академик Рафаэль Энрике Пиньерос, координатор международных отношений Университета Экстернадо Колумбии, с которым консультировалось BLU Radio, решительно заявил, что сторонам необходимо срочно определить «Сразу границы между двумя странами, которые были одно из многих наблюдений, сделанных в постановлении 2012 года».

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Мария Тереза Айя, интернационалист и директор магистратуры в области международных отношений Университета Экстернадо Колумбии, согласна с этим диагнозом, который противопоставил, что политические последствия вынудят страну разработать договор о делимитации с Никарагуа, который является прямое следствие постановления. 2012 года.

По мнению Айи, «страна не выполнила постановление Суда», что подразумевало потерю репутации в международном контексте и, прежде всего, поскольку это судебное решение, которое не может быть обжаловано, это заставит Колумбию безотлагательно выполнить принятое решение.

Еще один элемент, который будет спорным в ближайшие недели, - это второе требование, установленное Никарагуа в отношении подводной платформы, важнейшего элемента, который повлияет на экономические права и права на рыболовство между двумя конфликтующими странами.

«Это очень важно, потому что в игре более 80 000 километров подводной платформы, которые позже отражаются в экономических правах на рыболовство и эксплуатацию районов для обеих стран, ожидается, что Суд вынесет решение позднее в этом году или в начале 2023 года», - говорится в заявлениях Айи BLU Radio.

Следует отметить, что в основе этого второго требования лежат постоянные инциденты, о которых сообщала Никарагуа, включая операции Национального военно-морского флота, которые противостояли судам под никарагуанским флагом и которые, по словам представителей Никарагуа, нарушают их право на рыболовство и, следовательно, ставят под угрозу суверенитет Никарагуа над платформой, присужденной Судом.

Историческое постановление будет принято в 3 часа утра по колумбийскому времени, поэтому Кабинет министров и президент Иван Дуке решили ускорить свой визит в Сан-Андрес, чтобы содействовать суверенитету в этом регионе страны.





ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:















