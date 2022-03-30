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среда 30 март 2022
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Россия

Изнутри: польский железнодорожный вокзал, который стал массовым пунктом прибытия украинских беженцев

Пшемысль с 60 тысячами жителей является одним из старейших городов страны. Он находится в 7 км от Медики, одного из пограничных переходов с Украиной, поэтому он стал отправной точкой для других направлений в Польше или ЕС

Newsroom Infobae

30 март 2022
Отрасль
Он имеет старую архитектуру, которой с течением времени несколько пренебрегают, и большинство украинцев, спасающихся от войны, прибывают на его железнодорожный вокзал.
Отрасль
По оценкам, их количество составляет около 90 000 человек в день, что немного меньше, чем 120 000 человек, прибывших несколько недель назад.
Отрасль
Беженцам предоставляется информация, питание, отдых и медицинская помощь
Отрасль
Более трех миллионов человек бежали из Украины с начала российского вторжения три недели назад, по данным ООН
Отрасль
Хотя несколько стран, особенно в ЕС, предприняли шаги по размещению украинских беженцев, трудно избавиться от опасений перемещенных лиц перед лицом огромной проблемы восстановления их жизни в других местах
Отрасль
Детей встречают мягкими игрушками, чтобы они чувствовали себя желанными гостями и чувствовали себя комфортно
Отрасль
Те, кто спасается от войны, берут только то, что необходимо для защиты своих семей
Отрасль
С начала войны в Украине, вызвавшей огромный поток беженцев в Польшу, железнодорожный оператор увеличил количество поездов, отправляющихся от украинской границы, и предлагал бесплатный проезд для людей из этой страны
Отрасль
Прибыв из Медыки, в основном женщины, дети и пожилые люди с домашними животными и без мужчин, они встают в очередь, чтобы купить билеты на автобус или поезд в разные места, где они продолжают путешествие
Отрасль
Станция достаточно хорошо организована: работает много волонтеров, которые написали на светоотражающем жилете, на каких языках говорят.
Отрасль
Большинство добровольцев являются религиозными: священники, монахини, а также миряне из разных организаций, таких как Каритас
Отрасль
Они помогают разгрузить сумки и помогают украинцам с предметами первой необходимости, такими как женские салфетки, шампунь, мыло, вода и продукты, которые они раздают бесплатно
Отрасль
Некоторые едут в Италию по системе Ricongiungiumento Familiare (воссоединение семей), потому что это самая большая украинская община в Европе: 250 тысяч
Отрасль
Но большинство украинцев остаются в разных городах Польши
Отрасль
Другие чиновники обыскали прибывших за столиком и помогли им купить билеты на продолжение путешествия.
Отрасль
До конфликта Польша уже принимала около 1,5 миллиона украинцев
Отрасль
По их оценкам, более 300 000 украинцев воспользовались бесплатными польскими поездами с 26 февраля
Отрасль
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Шефернакер заявил общественному телевидению, что беженцы часто хотят продолжить путешествие в другие европейские страны
Отрасль
Многие женщины, которые пересекают границу из Украины в Польшу в Медыке, перевозят или водят животных в дополнение к своим иногда громоздким чемоданам.
Отрасль
Польские офицеры из всех административных органов бродят среди беженцев, помогая новоприбывшим
Отрасль
Добровольцы выступают в роли переводчиков, предоставляют информацию, доставляют еду и напитки, толкают инвалидные коляски или держат детей, когда их матери исчерпают силы после долгого и утомительного путешествия
Отрасль
Добровольцы также помогают нести сумки самых истощенных людей
Отрасль
Женщина улыбается мальчику, ожидая его поезда в другой пункт назначения

Фото: Хуан Игнасио Кальканьо Кихано

С информацией от Эзекьеля Медины

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