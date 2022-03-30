Изнутри: польский железнодорожный вокзал, который стал массовым пунктом прибытия украинских беженцев

Он имеет старую архитектуру, которой с течением времени несколько пренебрегают, и большинство украинцев, спасающихся от войны, прибывают на его железнодорожный вокзал. По оценкам, их количество составляет около 90 000 человек в день, что немного меньше, чем 120 000 человек, прибывших несколько недель назад. Беженцам предоставляется информация, питание, отдых и медицинская помощь Более трех миллионов человек бежали из Украины с начала российского вторжения три недели назад, по данным ООН Хотя несколько стран, особенно в ЕС, предприняли шаги по размещению украинских беженцев, трудно избавиться от опасений перемещенных лиц перед лицом огромной проблемы восстановления их жизни в других местах Детей встречают мягкими игрушками, чтобы они чувствовали себя желанными гостями и чувствовали себя комфортно Те, кто спасается от войны, берут только то, что необходимо для защиты своих семей С начала войны в Украине, вызвавшей огромный поток беженцев в Польшу, железнодорожный оператор увеличил количество поездов, отправляющихся от украинской границы, и предлагал бесплатный проезд для людей из этой страны Прибыв из Медыки, в основном женщины, дети и пожилые люди с домашними животными и без мужчин, они встают в очередь, чтобы купить билеты на автобус или поезд в разные места, где они продолжают путешествие Станция достаточно хорошо организована: работает много волонтеров, которые написали на светоотражающем жилете, на каких языках говорят. Большинство добровольцев являются религиозными: священники, монахини, а также миряне из разных организаций, таких как Каритас Они помогают разгрузить сумки и помогают украинцам с предметами первой необходимости, такими как женские салфетки, шампунь, мыло, вода и продукты, которые они раздают бесплатно Некоторые едут в Италию по системе Ricongiungiumento Familiare (воссоединение семей), потому что это самая большая украинская община в Европе: 250 тысяч Но большинство украинцев остаются в разных городах Польши Другие чиновники обыскали прибывших за столиком и помогли им купить билеты на продолжение путешествия. До конфликта Польша уже принимала около 1,5 миллиона украинцев По их оценкам, более 300 000 украинцев воспользовались бесплатными польскими поездами с 26 февраля Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Шефернакер заявил общественному телевидению, что беженцы часто хотят продолжить путешествие в другие европейские страны Многие женщины, которые пересекают границу из Украины в Польшу в Медыке, перевозят или водят животных в дополнение к своим иногда громоздким чемоданам. Польские офицеры из всех административных органов бродят среди беженцев, помогая новоприбывшим Добровольцы выступают в роли переводчиков, предоставляют информацию, доставляют еду и напитки, толкают инвалидные коляски или держат детей, когда их матери исчерпают силы после долгого и утомительного путешествия Добровольцы также помогают нести сумки самых истощенных людей Женщина улыбается мальчику, ожидая его поезда в другой пункт назначения
Фото: Хуан Игнасио Кальканьо Кихано
С информацией от Эзекьеля Медины
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