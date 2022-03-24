Украина предупредила Беларусь, что если ее войска войдут на территорию, они будут уничтожены «беспощадно»

Министр иностранных дел Украины Димитро Кулеба предупредил белорусскую сторону, что если ее Вооруженные силы войдут на территорию Украины и начнутся боевые действия, они будут уничтожены «беспощадно», как российские войска.
«Мы очень просто и четко сообщили белорусской стороне, что если ее вооруженные силы войдут на территорию Украины и начнут боевые действия здесь, они будут безжалостно уничтожены, как уничтожается российская армия», — заявил Кулеба в заявлениях по украинскому телевидению, собранных Укринформом агентство.
Кулеба заявил, что «последнее, что должно интересовать белорусов, это то, что их дети, братья и мужья умирают здесь из-за каких-то абсурдных идей Путина и Лукашенко». Он также добавил, что белорусские войска не готовы к бою.
Кулеба добавил, что, согласно некоторым источникам, белорусская армия «не хочет и не готова воевать с Украиной».
Согласно последнему отчету, опубликованному Генеральным штабом Вооруженных сил Украины в Facebook, около четырех тактических батальонных групп белорусских вооруженных сил вблизи границы с Украиной.
Агентство «Укринформ» со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщает, что Россия пытается убедить белорусскую армию принять участие в войне против Украины даже выплатами, которые, по ее утверждениям, будут составлять от 1000 до 1500 евро в месяц.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Беларусь «прекратить соучастие во вторжении Путина». В связи с этим украинские власти заявили, что до сих пор «невозможно исключить возможность» его участия в российских войсках.
Министерство обороны Украины заявило в воскресенье, что есть признаки подготовки белорусских властей к наступлению, хотя Минск последовательно настаивал на том, что не участвует в войне и не присоединится к боевым действиям.
Украина также осудила, что территория Беларуси использовалась Россией для переброски войск и техники в контексте вторжения. Наступление началось через несколько дней после признания Путиным независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины.
С другой стороны, Беларусь провела несколько встреч между делегациями Украины и России, чтобы попытаться достичь соглашения о прекращении конфликта. Это является одним из основных направлений переговоров, помимо встречи в Турции министров иностранных дел обеих стран и посредничества, предпринятого Израилем.
(С информацией от Europa Press и EFE)
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