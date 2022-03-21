Кандидат от партии U осудил, что даже его собственный голос не появляется

Жалобы на нарушения, которые были поданы при предварительном подсчете голосов на выборах в законодательные органы, состоявшихся 13 марта, не прекращаются. После многочисленных критических замечаний, тестов и обвинений, которые были сделаны в социальных сетях в основном в отношении Исторического пакта, в настоящее время кандидат от Партии U в Палату Антиокии Симон Эчаваррия осуждает, что даже его собственный голос не фигурирует в подсчете голосов и в E-14.

Кандидат, который не набрал достаточно голосов, чтобы иметь возможность добраться до Конгресса Республики, сказал Blu Radio, который глубоко возмущен, потому что за столом, что голосование не появляется даже одного голоса за его партию и это то, что нужно пересмотреть, более того, потому что близкие к нему люди пересматривали в его месяцы и голоса, как представляется, не совпадают с тем, что они отдали в свою пользу.

«Там, где я голосовал, за нас нет голосов. Я даже загрузил фотографию своего удостоверения личности, в котором говорилось, что я голосовал за столом 20, а за столом 20 в Палате нет даже одного голоса за партию U и 107. С этим моим доносом многие друзья начали пересматривать и то же самое», - сказал он 30-летней колумбийской радиостанции Echavarría.

Он добавил к своей жалобе, что недоверчиво относится к возможности предполагаемого мошенничества, но что только с тем, что с ним произошло, он понял, что машины больше, чем он думал, и что теперь он не сомневается в нарушениях, объявленных другими кандидатами и партиями.

«Лично это очень большие машины, которые уже работают внутри избирательных участков, потому что я был одним из тех, кто не верил в фальсификацию выборов, но теперь я убежден», - сказал член Партии США.

Учитывая отсутствие доверия граждан к институту Регистратора, некоторые сектора просят провести подсчет голосов для большей прозрачности, один из тех, которые принадлежат Альянсу зеленых - Centro Esperanza, которые также осудили отсутствие голосов. Например, 20 марта сенатор Антонио Санджино, представитель Зеленого альянса, который не получил достаточного количества голосов для переизбрания по предварительному подсчету голосов, подал ходатайство об опекунстве в Административный суд Кундинамарки, чтобы приостановить процесс подсчета голосов, аргументируя это защитой его основных прав выбирать и быть избранным, участие в политической жизни и знание истины выборов.

«Иск об опеке, который направлен, прежде всего, на приостановление проверки и, во-вторых, на продвижение нового пересчета таблиц, где были обнаружены бесчисленные нарушения и где стали очевидны различия между цифрами предварительного подсчета с E-14», - сказал сенатор о юридическом иск, который он подал.

Сенатор, который был известен тем, что использовал свое пространство в Конгрессе для руководства различными инициативами политического контроля, также добавил, что важно, чтобы президентские выборы получили больший контроль и чтобы избирательные гарантии были предоставлены всем секторам.

«Первый и второй президентские туры требуют аудита программного обеспечения, новых свидетелей и специального регистратора, чтобы иметь реальные гарантии результата, который соответствует действительности и не находится под прикрытием сомнений в фальсификации выборов, которые мы наблюдали в законодательных органах, выдвинутых 13 марта», заключил Сангино.





ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ











