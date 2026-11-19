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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, aunque con una variación porcentual de -0,15%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,34%, mientras que en el último año su variación ha sido de un notable 5,52%.

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El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída durante el último período. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,92%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.